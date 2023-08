Alejandra Gutiérrez agradece el respaldo de Miguel Márquez

León, Gto.- (OEM -Informex).- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campo s, agradeció el apoyo moral al ex gobernador Miguel Márquez Márquez, quien la motivó a seguir con sus aspiraciones rumbo a la gubernatura en el 2024.

“Agradezco y reconozco a Miguel Márquez porque es un hombre que admiro, que hoy en todo el estado se le reconoce porque fue un gobernador cercano y que dio resultados. A los municipios donde uno se acerca siempre se le recuerda con cariño”.

Agregó que Miguel Márquez Márquez no se sumará a la mesa de análisis de manera fija, y que el diálogo del ex gobernador de Guanajuato con el ex gobernador de Morelos, Marco Adame, se debió a que el delegado panista está escuchando a los políticos del estado considerados líderes en la entidad.

“Yo lo he venido diciendo que existen muchos liderazgos que han estado sumándose y apoyándome, se los agradezco porque son personas que lo que están haciendo, es por convicción, porque tenemos una visión clara de qué es lo que queremos y lo que creemos que se puede hacer en el futuro, eso le agradezco al exgobernador Márquez”, dijo Gutiérrez.

También señaló que Márquez Márquez es un político que debe estar incluido en la política estatal, por eso dialogó con Marco Adame, pero estas no serán fijas, sino que sólo fue una ocasión.

“Las mesas son de diálogo entre las aspirantes y directamente con el delegado Marco Adame, lo único que él está haciendo es escuchar a diferentes voces de todos los sectores y liderazgos en todo el estado, eso le hace bien a la democracia porque se escuchan diferentes voces”, señaló.

Sobre las pláticas con Libia Denisse, destacó que dialoga diferentes temas de la vida cotidiana con la actual secretaria de Desarrollo Social del estado de Guanajuato.

Negó que estuviera distanciada con Libia durante el tercer Foro del Frente Amplio por México organizado en León, donde expusieron sus puntos de vista en materia de salud las aspirantes a la presidencia Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

“Todo el evento estuvimos platicando desde una sala, estuvimos cruzando muchas palabras, no hay hay ningún malestar, una cosa es la política y las aspiraciones legítimas de cada una y otro tema son las cosas personales, somos adultas, responsables y estamos en cordialidad, no nos conocemos de ahora, nos conocemos desde antes y siempre nos hemos saludado” aclaró.