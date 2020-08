Alegra a feligresía apertura de culto

Los espacios o áreas de culto religioso, con el cambio de semáforo a color naranja podrán ser usados únicamente para la realización de oración, sin embargo, aun no podrán oficiar celebraciones o eventos que generen aglomeración. Frente a esta medida, la ciudadanía manifestó que este es un paso para poder reabrir estos lugares.

Luego de que el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) diera a conocer que el estado pasó de rojo a anaranjado y anunciara que dichos espacios abrirían inicialmente con los lineamientos de sana distancia y sin la autorización de celebraciones religiosas,

Leticia Rodríguez Resendiz, quien es una fiel católica manifestó que “siento mucha tranquilidad. Parece que ya la van abrir. He estado siguiendo las trasmisiones de las celebraciones en línea. Yo creo que cada quien tiene su fe y aunque no esté abierta, yo tengo mucha fe en Dios y por eso estamos aquí, cerradas o abiertas tengo fe.

Agradezco Dios porque ya estamos en naranja, estamos muy contentos con esto, pero hay que cuidarnos, no vamos a bajar la guardia, porque este un pasito par que podamos llegar al semáforo verde”, dijo Guadalupe Paramo.

Por otro lado, la población señaló que para la gente que tiene demasiada fe, esta acción puede representar mucho, sin embargo consideran que aunque, estos lugares de culto solamente se abren para la realización de oración, es importante que no se descuiden las medidas, para no volver al semáforo rojo.

“Yo creo que hay gente que es de mucha jefe y que para ellos representa mucho, porque las oraciones se pueden hacer en casa, pero no siempre es lo mismo que estar enfrente de los santos. No creo que los contagios incrementen mientras no se generen aglomeración”, señaló Nadia Medina.