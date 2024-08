Aldo Márquez y Juanita de la Cruz se registran para dirigir al PAN de Guanajuato

León, Gto. Acompañado de la panista Juanita de la Cruz como secretaria, y de unos 500 panistas de los 46 municipios que le gritaron “presidente, presidente”, el diputado local electo Aldo Márquez se registró para dirigir al Partido Acción Nacional en los próximos tres años.

Aldo Márquez señaló que no renunciará al cargo de diputado local, pero aclaró que no va a dobletear en el sueldo, pues no cobrará un sólo peso como dirigente del PAN estatal.

“Presenté la licencia del 15 de agosto al 2 de septiembre, cuando se realice la sesión de Consejo Estatal, no voy a renunciar a la diputación local, ya han existido casos de otras dirigencias, no hay nada que establezca que no pueda con la dirigencia del partido, soy de chamba y resultados, no cobraré un sólo peso del partido, vengo a entregar tiempo y dedicación”, expresó.

Señaló que el reto para los panistas es reflexionar lo que hicieron mal en la pasada elección, en la cual se perdió varias diputaciones locales y federales, así como municipios.

“Sabemos que son tiempos de reflexión, de diálogo entre panistas, son momentos de autocrítica, entender lo que la sociedad nos acaba de decir en las elecciones, de reconocer lo que no hicimos bien, de escuchar y participar, dejar atrás los egos e individualismos”.

Asimismo, hizo un llamado a los 16 mil panistas del estado para que luchen en contra de Morena que ha desprestigiado al PAN señalando que son iguales a otros partidos.

“Hoy el nuevo partido hegemónico quiere confundir a la ciudadanía y desvirtuar la historia de Acción Nacional, divulgando que no hay diferencia entre el PAN con otros partidos y nosotros tenemos que demostrar con hechos la verdad, que sí somos muy diferentes, por eso hoy la pregunta es ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal?, en qué hemos acertado y en qué nos hemos equivocado desde el partido y desde las posiciones de gobierno y los cargos de elección popular”, comentó.

Añadió que el fracaso de las elecciones el 2 de junio fue una responsabilidad de todos los panistas, tanto de las figuras visibles y también las que no son tan visibles, y los invitó a no quedarse en su zona de confort.

“Hoy es momento de entrarle con sus opiniones y sobre todo con acciones, los más de 16 mil panistas que militamos y los que no, somos importantes para el partido, es una reflexión que ya hemos estado haciendo en diálogos abiertos y constantes con la militancia de todo el estado, escuchando a los panistas de mayor experiencia, pero también a las nuevas generaciones, que nos tienen que decir estos jóvenes, tenemos que escuchar a la sociedad, qué piensan de Acción Nacional, cómo podemos servir mejor a la gente del campo, de las ciudades, hacer de nosotros los problemas y las necesidades de la gente en cada rincón de nuestro estado en los 46 municipios”, dijo.

Además de Juanita de la Cruz, en su planilla también quedaron registrados Rodolfo Gómez de Irapuato, actual secretario de Ayuntamiento, así como Rubi Laura López, ex alcaldesa de Celaya.