Aldo Márquez Becerra llama a una seguridad sin colores partidistas en Guanajuato

Durante su visita a Irapuato, Aldo Márquez Becerra, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, dejó en claro que la seguridad en Guanajuato no debía ser vista como un “tema de colores ni partidista” y resaltó que el trabajo de las autoridades debe enfocarse en dar resultados tangibles a la ciudadanía, independientemente de ideologías políticas.

El dirigente estatal subrayó que las decisiones en materia de seguridad no podían ser escatimadas ni politizadas.

“Yo creo que las acciones que se tengan que tomar en materia de seguridad, de los celayenses y esta zona Laja-Bajío, no se puede escatimar; no es un tema de colores partidistas, no es un tema de ideologías, se tiene que trabajar como autoridad para dar resultados en materia de seguridad”, afirmó.

Asimismo, Márquez Becerra destacó la importancia de una coordinación eficiente entre los distintos niveles de gobierno.

“Tiene que haber coordinación, eso es muy importante; una coordinación en lo municipal, una coordinación con el gobierno del estado, y obviamente con las autoridades federales”, enfatizó.

También manifestó su confianza en que los nuevos ayuntamientos, que tomaron protesta el pasado 10 de octubre, lograrían trabajar en sinergia para abordar los temas más apremiantes, como la seguridad, el desarrollo social, la economía, el medio ambiente y la educación y resaltó que desde su partido se promovía la construcción de puentes y consensos para beneficiar a la población en estos rubros.

“Lo que requiere todo México es que tengamos esta visión de consenso, de construir puentes, de lograr acuerdos por beneficio de la gente en los distintos temas que hoy nos importan a Guanajuato”, declaró Márquez Becerra, haciendo hincapié en que confía plenamente en que los nuevos alcaldes y alcaldesas trabajarán de la mano con sus cabildos para alcanzar estos objetivos.

El líder panista reiteró su convicción de que, con una coordinación efectiva y una visión de colaboración, las autoridades podrán responder de manera adecuada a las necesidades de las y los guanajuatenses, particularmente en materia de seguridad, desarrollo y bienestar social.