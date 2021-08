Alcaldesa llama a los ciudadanos a seguirse cuidando

Ante la desatención de las medidas sanitarias por parte de la población, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, hizo un llamado a los ciudadanos para actuar con responsabilidad y con ello evitar que los contagios por Covid-19 se sigan dando.

“Ojala que las personas entiendan que el gobierno está haciendo lo necesario porque desde el primer día hemos aplicado campañas, desinfecciones y acudiendo a muchos lugares para aplicar una estrategia de cuidado. Pero la responsabilidad ya es de cada ciudadano que tiene que entender que tiene que cuidarse, porque después el reclamo es a la Secretaría de Salud porque no hay una cama o no hay oxígeno y eso es responsabilidad de quien no ha seguido las medidas de sanidad” manifestó.





Autoridades seguirán insistiendo en el uso de cubrebocas.





La presidente municipal destacó que las consecuencias de la pandemia las ha padecido gran parte de la población, quienes han vivido de cerca el fallecimiento de un familiar o una persona conocida a causa de esta problemática.

“No sé qué más tenga que pasar para que la ciudadanía entienda y comprenda que la vida cambió y que ahora es distinta y si no queremos vernos nosotros en un problema de salud tenemos que usar el cubrebocas de manera obligatoria no estar en espacios cerrados y lavarnos las manos continuamente”.





Señaló que continuarán reforzando campañas para que tanto población como comercios sepan que el uso del cubrebocas es una exigencia.





Destacó que como autoridades seguirán insistiendo en el uso de cubrebocas en que si no tienes a que salir te quedes en casa, pues esta nueva sepa está atacando a los niños, jóvenes, adolescentes y a personas que inclusive no tiene ningún problema de salud y se debe entender que la vida cambió y que hay un antes y un después del Covid-19.

