Alcalde hace un llamado a seguir medidas de salud

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (Oem-Informex).- El Presidente José Alberto Vargas Franco, hizo un llamado a la población para que hoy más que nunca atienda las medidas de prevención ante el Coronavirus, pues están aumentando contagios y decesos.

Por lo que el primer edil comento que “no debe de haber vigilantes para que se cumplan las medidas de prevención ante el COVID, más que nuestra conciencia. La conciencia es la que nos debe cuidar y vigilar, es una irresponsabilidad poner en riesgo la salud de los demás y la propia.

Aquí es tiempo de solidarizarnos con nuestro Municipio, con nuestras familias, si no somos capaces de mantener la sana distancia, lavarnos las manos y ponernos el cubrebocas para salvaguardar la salud de nuestros familiares, ¿de qué somos capaces entonces? Porque ya estamos llegando a un punto de pasar a la desvergüenza. Si yo no me cuido para cuidar a mi familia, ¿entonces qué nos importan? Si no nos importa de los nuestros, ¿entonces qué nos importa?”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Festival Internacional José Alfredo Jiménez será virtual

Policiaca [VIDEO] Con un túnel intentan robar 600 millones de pesos de una bóveda en Celaya

Por lo que José Alberto Vargas Franco continúa pidiendo a toda la población que siga las recomendaciones, “este es el mensaje que yo doy, quizá con palabras duras, pero hoy nos tenemos que cuidar, porque tenemos en nuestras manos la salud y la de las familias nuestras.

No tenemos que buscar hacerlo por gobiernos ni por la Secretaría de Salud, ni por los héroes que tenemos como médicos, ya ni siquiera por ellos, aunque lo deberíamos de hacer.

Hoy lo básico es cuidar a nosotros mismos, a los que nos criaron a los que estamos criando, nuestros hermanos, nuestras parejas. Cuidarnos es una función básica que no es tan costosa como pensamos”.