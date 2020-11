Alcalde de Pénjamo da positivo a Covid-19

PÉNJAMO, Gto; El presidente municipal de Pénjamo, Juan José García López, anunció que fio positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se mantendrá aislado.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde penjamense dijo que esta situación no interferirá en el trabajo municipal.

“Les informo que he dado positivo a COVID-19 y he seguido todas les medidas necesarias para no poner en riesgo a nadie a mi alrededor.

Les informo que he dado positivo a COVID-19 y he seguido todas les medidas necesarias para no poner en riesgo a nadie a... Publicada por Juan José García López en Martes, 24 de noviembre de 2020

“Sepan que la Administración sigue trabajando normalmente y los servicios públicos se prestan de forma regular.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En Guanajuato hay más de 400 mil en pobreza laboral

“QUE DIOS ESTÉ CONMINGO. QUE DIOS ESTÉ CON USTEDES” (sic), escribió el alcalde de Pénjamo en su red social.

Juan José García López permanecerá en aislamiento y hasta el momento no se ha informado si se trata de paciente asintomático o sí presenta la sintomatología propia de la Covid-19.