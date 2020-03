Alcalde de Jaral del Progreso anuncia cambios en el DIF municipal

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- A partir del 28 de febrero, Geraldine Ledesma Gil dejo de fungir en el cargo de directora del DIF municipal de la administración municipal, asignando al puesto a Raquel Morales Espinoza, quien venía desempeñándose como responsable del Centro Gerontológico.

Lo anterior lo informó el Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco, quien indicó que esta decisión la tomó Geraldine Ledesma Gil por motivos personales, respetando y entendiendo los argumentos que le externó.









“Se va por cuestiones personales, no hay ninguna diferencia, no hay incumplimiento o inconformidad de alguna parte, ella se va con muchos sentimientos encontrados, ya que su decisión no la toma directamente ella, sino por su familia, le pesa mucho dejar el trabajo que ella tanto quiere, pero quiere estar más cerca de sus hijos”, declaró el Presidente Municipal Ing. José Alberto Vargas Franco

En relación a cuales fueron los motivos por los que se designó a Raquel Morales Espinoza como la nueva directora del Sistema Municipal DIF, es debido a la experiencia con la que cuenta en el Centro Gerontológico, además de los resultados positivos que ha brindado en relación a las actividades con los adultos mayores.

“Podíamos traer a alguien de afuera, pero llevamos la mitad de la administración y mi intención es que el DIF no se vea afectado el trabajo por una curva de aprendizaje y no quiero que se sienta el cambio ya que es una parte muy sensible de la administración”, concluyó el Presidente Municipal.