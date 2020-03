Alcalde apoya paro nacional de mujeres del 9 de marzo

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- El Presidente Municipal José Alberto Vargas Franco, indicó que existe apoyo total por parte de su persona y de la Administración que él preside en apoyar a las mujeres que laboran en el gobierno municipal en alusión al tema del paro nacional de mujeres convocado a llevarse a cabo el próximo 9 de marzo.

“Siempre estaremos en la mejor disposición para sumarnos a las causas de las mujeres y por supuesto que lo que esté en nuestras manos para ir en contra de la violencia a este género lo haremos con gusto, compromiso y responsabilidad”, declaró el Presidente Municipal Ing. José Alberto Vargas Franco.

El alcalde señaló que no por ocupar él el cargo más alto del gobierno municipal, tomaría de manera personal una decisión referente a este tema, por lo que reunió a empleadas de la administración con quien sostuvo un dialogo para determinar de qué manera actuar.

“Tuve una reunión con las mujeres de la administración, de todas las direcciones representadas de cada una de ellas y platicamos que es lo que ellas querían y en la disposición estaba yo de hacer lo que ellas preferirían hacer para solidarizarse con este movimiento”, añadió el Presidente Municipal.

Las mujeres decidieron asistir a laborar de manera normal y en apoyo a este movimiento acordaron portar una prenda de color morado, pero pese a ello, indicó el Presidente Municipal que también se apoyará a quien opte en no presentarse a trabajar en esa fecha.

“Yo brindó la libertad a las mujeres de sumarse al movimiento de la manera que ellas quieran, la mayoría manifestaron que preferían trabajar, pero si alguna mujer no acude a trabajar ese día, no tendrán ninguna repercusión”, concluyó el Presidente Municipal Ing. José Alberto Vargas Franco.

Un colectivo feminista veracruzano denominado “Brujas del mar”, lanzó una convocatoria a través de redes sociales con el hashtag #UnDiasinNosotras, la cual ha tenido respuesta a nivel nacional sumándose varias organizaciones sociales, planteando en que el día 9 de marzo las mujeres no asistan a laborar, a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, no realizar ningún tipo de trabajo doméstico, entre otras actividades.