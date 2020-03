Aislamiento social fortalece la familia

“No hay mal que por bien no venga”. No todo es malo esta contingencia puede dejar cosas positivas a las familias.

José Miguel quien es comerciante, aseguró que “no hay mal que por bien no venga”. Debemos ver lo que esta situación nos está enseñando. Ahora nos estamos cuidando, estamos conviviendo más con la familia, (eso) algo que se estaba perdiendo”.

La empleada gubernamental Luisa Hernández afirmo que a partir de la emergencia sanitaria ha tenido que resguardarse en su hogar y comenta que “estando en casa. He ordenado y limpiado la casa. Me ha permitido también estar pendiente de los estudios en línea de mi hija. De estar trabajando no podría hacerlo y seguro ella no haría nada tampoco”.

Luis Ángel quien tiene 49 años de casado, comentó que “hace días mi esposa y yo nos pusimos a ver fotos, algo que no habíamos hecho hace muchos años. Reímos, lloramos recordando gente que ya no está, algo que ya no hacíamos por el ritmo de vida que llevamos”.

Claudia quien es enfermera de profesión y acaba de ser mamá por segunda ocasión dijo que “es una situación difícil porque los niños están acostumbrados a jugar y salir.

De pronto no pueden hacerlo, es difícil, pero de alguna manera nos ha servido para conocernos mejor y a ser tolerantes entre todos los miembros de la familia, dejamos de vivir contra el reloj y los tiempos en la mano, también estoy conociendo sus habilidades y destrezas que no conocía del todo”.