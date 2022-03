AIFA no es el más bonito, pero tiene potencial: gobernador

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene mucho que aportar y por ello pidió paciencia para dejarlo que funcione y explote su potencial.





10 vuelos diarios a EU salen a diario desde Guanajuato.





Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que fue invitado a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tuvo una buena impresión de él, aunque reconoció que todavía le faltan muchas cosas.

“No es el más bonito del mundo, yo conozco los aeropuertos de Singapur, Taiwán, Shangai y no es de los mejores del mundo, sin embargo, es un aeropuerto muy digno y me gustó la forma en la que resolvieron muchos de los temas, la verdad me parece un aeropuerto que tiene mucho que aportar y yo diría que dejemos que funcione”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comentó que en la medida en que el AIFA incremente sus vuelos internacionales “le va a ir muy bien”, por lo que pidió tiempo para dejarlo operar y ver el potencial que éste tiene.









Aeropuerto del Bajío seguirá creciendo





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aprovechó para dar a conocer que de acuerdo con información que le ha sido proporcionada por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, operadores del Aeropuerto Internacional del Bajío, éste tendrá más inversiones para hacerlo crecer.

“Nosotros la verdad es que tenemos un aeropuerto maravilloso en Guanajuato (…) tenemos 10 vuelos diarios a Estados Unidos desde Guanajuato, eso te abre las puertas al mundo, puedes volar a Los Ángeles y de ahí a Japón o a China, es decir, Guanajuato está muy conectado”, dijo el mandatario estatal.

Señaló que la nueva inversión que hará el Grupo Aeroportuario del Bajío será en breve y ello permitiría abrir la posibilidad de más vuelos internacionales, con lo cual Guanajuato podría conectarse aún más.









“El Aeropuerto del Bajío va a seguir creciendo, porque tiene una gran demanda y es por dos razones: tenemos un millón y medio de guanajuatenses en Estados Unidos, tenemos una gran cantidad de empresas extranjeras que demandan vuelos y tenemos mucho turismo que llega a Guanajuato y muchos turistas de Guanajuato que van a muchos lados, entonces va seguir siendo un aeropuerto importante para el país”.