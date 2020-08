Agradecen apoyo del programa Bien Hecho

El Gobierno Municipal encabezado por Beatriz Hernández Cruz ha generado bienestar para las familias y comerciantes de la ciudad a través de los resultados obtenidos con el Programa “Bien Hecho, Apoyo al Negocio Local”, permitiendo coadyuvar a contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Catalina Zarate, vecina de la colonia San Javier, es un claro ejemplo de que el apoyo llega a quien de verdad lo necesita. Gracias al programa pudo surtir su negocio y generar el sustento para su familia.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Timmy Padilla listo para el campeonato Infantil sub-21

Local Supervisan pavimentación de la calle Aldama

“Me costó mucho trabajo poner la tienda, luego se vino lo del virus y bajaron mucho las ventas y no podía surtir. Me enteré del programa Bien Hecho y aproveché la oportunidad y me ayudaron con cinco mil pesos de producto para hacer crecer mi negocio, estoy muy contenta y les doy las gracias porque fue de gran ayuda”, expresó.

Omar Estrada es otro beneficiado y reconoció el trabajo que se hace por no dejar solos a los comerciantes. “Es un gran apoyo para los que tenemos un pequeño negocio. Con lo que nos dieron pudimos surtir e incrementar nuestras ventas y también apoyamos a otros negocios, porque nos surtimos aquí, toda la inversión fue para Salamanca”, comentó.

A través de la Dirección General de Desarrollo Económico a la fecha 156 personas de 400 han sido notificadas como acreedoras del apoyo y 28 ya tiene la oportunidad de mejorar sus negocios.