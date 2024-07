Agencias de viajes y financieras operan sin fallas, tras la caída de la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike

A diferencia de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional del Bajío, instituciones financieras y agencias de viajes en Salamanca, no han reportado fallas tras la caída global de Microsoft debido a un error en la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike, que afectó al software Azure y 365; en este mismo sentido se dio a conocer que las aplicaciones móviles de instituciones bancarias continúan operando con normalidad.

Financieras locales como caja Libertad, Juventino y 9 de Agosto, dieron a conocer que hasta el momento no han presentado fallas en sus sistemas para la actualización de bases de datos, transacciones y otros movimientos, que se generan cotidianamente por los asociados a estos organismos crediticios.

De igual manera las agencias de viajes locales, nos reportaron fallas, ni dificultades para realizar reservaciones y traslados al menos terrestres, ya qué ante la cancelación de algunos vuelos internacionales algunos paquetes con destino al extranjero, deberán aguardar para poder ser reservados y asignados a los vuelos y aerolíneas correspondientes.

Asimismo, la operación de aplicaciones móviles de instituciones bancarias y cajeros automáticos, continúan prestando el, sin embargo se espera que esta falla de ciberseguridad no afecte las transacciones y movimientos que realizan los usuarios en ventanilla, mismos que al momento no han reportado ningún inconveniente.

¿Qué ocurrió con Windows?

Durante la madrugada, una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike fue el origen del fallo que sufrieron los sistemas de Microsoft, lo que ha afectado a empresas de todo el planeta, así como aeropuertos, por lo que han sido cancelados miles de viajes incluyendo algunos programados en el Aeropuerto Internacional del Bajío.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

En X

Ante esta problemática que se registró a nivel global, George Kurtz, presidente y director ejecutivo de CrowdStrike dió a conocer a través de su cuenta de X que “CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto detectado en una única actualización de contenido para hosts de Windows”.