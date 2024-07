Afirma César Prieto que la Federación concluyó la remediación de Tekchem en Salamanca

A falta del anuncio oficial de parte de la Federación, el presidente municipal César Prieto adelantó que ya se concluyeron los trabajos de remediación del sitio de Tekchem, en los que se construyeron tres celdas para confirmar los pasivos ambientales que permanecían en el lugar; luego de que algunos ambientalistas cuestionaron el término de los trabajos ante la falta de información de parte de las instancias correspondientes, lo cual justificó con el cierre de actividades del término de administración, sin embargo, reafirmó que las autoridades harán la entrega de acuerdo a sus tiempos.

“Ya está concluido tuve una comunicación con un subsecretario de estado de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y nos comentan que hay una desinformación derivado de una noticia donde al parecer algunos que se hacen llamar ambientalistas que comentaban que no había, que no se estaba cumpliendo con la norma, que no estaba el avance, que no era cierto el trabajo que estaba realizando el Gobierno Federal; pero ya les corresponderá a ellos darle la información y la buena noticia, ya está terminada, lo que me dijeron es que ya está terminada lo que están esperando es el tema de la entrega igual que con la entrega de la planta de ciclo combinado no sé si ya terminaron pero yo creo que también van a ser un análisis de todos los pendientes que hay”, aclaró.

En este contexto, el mandatario salmantino destacó que al menos en este sexenio, el Ejecutivo Federal realizó obras importantes en Salamanca las cuales repercuten directamente con el desarrollo económico, la seguridad, el medio ambiente, la producción de energías limpias para Salamanca y el resto del país.

“Recordarán ustedes que la federación aquí en Salamanca por lo menos intervino con tres obras importantes el cuartel militar de la Guardia Nacional en La Manga, el tema de la remediación de Tekchem y por último el tema de la planta de ciclo combinado que ahora sí es una inversión histórica aquí en el municipio de Salamanca”, apuntó.

En números

A través de la dirección general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, se invirtieron alrededor de 200 millones de pesos para el saneamiento del sitio, luego de que en noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de ocupación temporal.

La construcción del espacio militar comenzó en julio del 2022, para albergar 600 elementos en Guanajuato, consiste en la edificación de dos compañías, unidad de batallón y helipuerto, además de dos dormitorios, comedor, plaza de honores, espacios de acondicionamiento físico, sanitarios, áreas verdes, entre otras, cuya inversión es de 240 millones de pesos.

Mientras que en el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de generación energética se estimó una inversión aproximada a los mil 600 millones de dólares.