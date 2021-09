Afinan plan para reactivar turismo

En seguimiento a las estrategias para lograr la reactivación económica en el municipio, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca se reunieron con el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel, donde se lograron consensos y futuras acciones a seguir.

Al respecto, el presidente del CCES, Raymundo Gómez García, dio a conocer que las reuniones que han tenido con los secretarios estatales son acciones que van en paralelo con la finalidad de reactivar la economía, por lo que únicamente resta aterrizar cuáles son los proyectos que van encaminados a cada sector.

“Este acercamiento con el área de turismo creo que fue muy valioso, porque antes de la reunión tuvimos un taller donde se invitó a diferentes liderazgos del sector restaurantero, hotelero, comercio interior y en ese sentido salieron muchas propuestas con el fin de reactivar la economía.

“Estaremos trabajando en una agenda muy concisa que hemos trabajado mucho sobre la identidad salmantina, que es un tema que no se ha podido desenvolver; creo que nos falta esa área y ver todos los puntos que se tienen para poder explotar como lugares turísticos, la realización y atracción de eventos y convenciones para enfocarnos a diferentes sectores”.

El empresario señaló que están trabajando de la mano con Luis Camacho, presidente de los hoteleros en el municipio, asimismo dijo que tendrán otra futura reunión donde ya agendarán eventos e involucrarán a la nueva administración para que se sume a las acciones y comenzar a dar pasos precisos.

“Desafortunadamente no hemos podido empezar a operar por el tema de la pandemia que nos está pegando todavía, pero esperamos que se vaya clarificando esto, porque ya se tiene todo planeado para empezar arrancar (…); definitivamente todos los proyectos serían este año, ya no podemos estar perdiendo más tiempo y ya nada más conforme las condiciones no lo permitan estaremos arrancando”, finalizó el presidente del CCE.