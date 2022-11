Afecta hackeo de la SICT operación de transportistas en Guanajuato

José de Jesús Muñoz Sánchez, vicepresidente de la región Bajío de la Cámara Nacional de Auto transporte de Carga (Canacar) dijo que la suspensión de trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá un impacto negativo, pues no hay forma de obtener las licencias para los operadores y tampoco se podrá realizar el canje de placas, situación que dejará inmovilizados a cientos de camiones de carga.



"Es un hackeo que si nos va a costar mucho dinero, nos están reteniendo, muchas empresas tienen placas, camiones nuevos para su trámite y si nos afecta porque no hay placas, no hay licencias, los chóferes se les vencen las licencias en el paso de la frontera, no pueden transitar de aquel lado de la frontera y si se nos complica muchísimo", mencionó en entrevista con Organización Editorial Mexicana.



Agregó que el tema es muy delicado y se está buscando la manera de exponer la situación en México, para que los trámites de legalidad puedan salir adelante.

Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció el primero de noviembre la suspensión de plazos y términos de diversos trámites y licencias tanto de la propia Secretaría como de la Agencia Federal de Aviación Civil, que entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2022.Lo anterior con la finalidad de salvaguardar los sistemas e información ante el incidente cibernético en equipos de cómputo, al servicio de la dependencia, y realizar una investigación ante posibles vulnerabilidades a la información y datos, derivado de accesos ilícitos a equipos informáticos de la SICT.

Mientras eso sucede, José de Jesús Muñoz Sánchez indicó que el sector se verá afectado, justo en la temporada con más demanda, pues siempre hay más movimiento en fin de año., señaló.

La industria actualmente está pasando por varias afectaciones, por ejemplo la compra de unidades nuevas, que se había detenido por la falta de chips en las armadoras, luego de la pandemia, también la falta de operadores en el sector y por último, el hackeo a la dependencia federal, que les detiene trámites, licencias y altas para poder operar.



"Todo esto conlleva nuestros trámites, nuestras altas y lo que estaba próximo a ingresar, lo que ya se había ingresado y la postura inicial que en su momento tomó la Secretaría, definitivamente nos dejaba atados de manos y más en una temporada tan complicada como la del cierre de año, sin dejar de considerar que como industria venimos arrastrando una situación muy complicada", señaló.

El vicepresidente de la región Bajío de la Cámara Nacional de Auto transporte de Carga, mencionó que todo se complica más, con la falta de comunicación con la instancia Federal, por lo que esperan urgentemente una solución al problema.