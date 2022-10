Afecta carestía desbocada a la iniciativa privada

Daniel Matus Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato - Salamanca, dijo que la iniciativa privada está enfrentado una carestía desbocada, pues actualmente se encareció el acero, polietileno y el plástico, situación que ha elevado más de 30% el gasto de las empresas en la adquisición de insumos.





Gastos de empresas han crecido 30 %.





En entrevista, manifestó que la carestía derivada de factores como la inflación y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han complicado que el sector empresarial aumente sus ingresos, por lo cual tiene un impacto negativo directo en las finanzas de las empresas, pues se reduce el margen de ganancias.



Dijo que hace dos años se encareció el polietileno, cuando surgió la problemática con Braskem Idesa, la planta de etileno Siglo XXI, y refirió que actualmente continúa la carestía de ese insumo.



"Es complicado, hay que enfrentarla con presupuesto y cuidando el ingreso, tratando de eficientar el gasto, porque no hemos podido subir ingresos, subir ingresos es subir el producto final y a pesar de que nos va subiendo todo, es complicado con las empresas estar llegando con nuevos precios cada mes; hace dos años nos sucedió con el polietileno, que cada mes subía y subía cuando hubo este problema en México, con la planta de etileno Siglo XXI".





No hay forma de frenar carestía.





Señaló que la carestía es generalizada y dijo que el encarecimiento del acero ha tenido un impacto negativo, pues cuentan con empresas del sector metal mecánico automotriz, en donde es indispensable el insumo.



Asimismo, refirió que la problemática se ha agudizado en todo el país, debido a que el Gobierno Federal no ha entendido de manera adecuada la crisis que se vive y no han mostrado ninguna solución para ponerle un freno o mitigar la carestía.



"El encarecimiento es de más de 30%, tenemos desde la industria metal mecánica, el acero además de que está escaso, está yéndose de precio, tenemos la industria del plástico, que seguimos cada vez con incrementos rampantes por el precio del petróleo y por el tipo de cambio, entonces depende mucho de cada industria, pero todos se nos están yendo y cuando no es el tema de la energía y cuando está peor, es cuando se mezcla el tema de metal mecánica, plástico y todos los periféricos".