Afecta aprendizaje las clases virtuales

Ante la disposiciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, sobre concluir el año escolar de manera virtual, estudiantes manifestaron que esta acción puede repercutir en el aprendizaje, provocando un déficit de conocimientos, para cuando se comience el nuevo ciclo escolar.

A través de una encuesta realizada, por este medio a estudiantes de distintos niveles educativos, comentaron los contras de continuar con las clases de manera virtual, así mismos, explicaron como ha sido su experiencia con el sistema de aprender en línea.

Lizeth Vargas Pacheco de 19 años de edad y estudiante de universidad, indicó “Estudio en una escuela cuatrimestral, para nosotros fue difícil hasta iniciar el nuevo cuatrimestre, ya que tendríamos nuevos profesores que no conocíamos del uso de las nuevas tecnologías y ahora al decirnos que todo el cuatrimestre concluirá de manera virtual, para mi es una muy mala noticia, pues está el punto de que no todos tenemos equipo tecnológicamente hablando”.

“Yo sé que el gobierno lo hace por nuestra salud y todo, pero a mi parecer no está bien que concluyamos el ciclo escolar de manera virtual, pues para mí sería mejor, que usar los meses de julio y Agosto para recuperar lo que hemos pedido, en lugar de tener vacaciones, se que nos han dando tareas y actividades, pero, siento que en esos dos meses las cosas se pueden balancear”, explicó Miriam Razo Vega de 17 años de edad, estudiante de preparatoria.

Por su parte, el estudiante de preparatoria, Rolando Ramírez de 18 años, dijo que “Yo preferiría que ya lo dieran por terminado el ciclo escolar, la verdad es que con las clases virtuales no aprendemos igual que con clases normales, en verdad no es lo mismo y para quienes no tienen la oportunidad de concertarse en un aparato con tecnología es muchísimo más difícil”.

Ismael González León de 24 años de edad, quien es estudiante en proceso de titulación universitario, explicó “Ah, pues es que yo como tal no estoy teniendo clases en línea, pero lo que sí sé, es que los trámites escolares son mas tardíos al no poder hacerlos de forma presencial”.

“Aunque muchas personas no están de acuerdo creo que fue la mejor decisión, las clases pueden recuperarse pero una persona enferma probablemente no, no creo que exista un interés particular en seguir deteniendo el ciclo escolar, no es algo que beneficie a nadie, sé que esto perjudica a muchas personas de diferentes formas, pero tomar el riesgo de continuar con clases presenciales en plena fase tres supone un gran peligro para la salud pública”, dijo Elizabeth Robles de 20 años de edad.

“Para mí, en lo personal no tiene ningún beneficio terminar el ciclo de manera virtual, ya que consideró que no aprenderían de manera correcta debido a muchos factores, de por sí es difícil que un procesador capte su atención en las clases presenciales, pues ahora más en clases virtuales”, señaló. Mónica Alejandra Mendoza Pérez, de 23 años de edad, estudiante de universidad.

La mayoría de los estudiantes consideraron, que la mejor alternativa para la educación, es que se cancele el ciclo escolar, pues consideraron que los aprendizajes son nulos ante la modalidad de clases en línea, lo que puede provocar un déficit profundo de conocimiento para el ciclo entrante.