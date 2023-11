Advierten veterinarios sobre suplantadores

Salamanca, Gto- A pesar de que el Colegio de Médicos Veterinarios de Salamanca, no cuenta con denuncias por suplantación de la profesión, su presidente Jesús Ricardo Ramírez, invitó a la población a revisar y buscar médicos que cuenten con todo los trámites necesarios y avalen su trabajo para la atención de sus mascotas, además, aseguró que, es importante localizar especialistas para cada especie a fin de que se brinde un diagnóstico más preciso.

Buscan integrar a más veterinarios al colegio

Para prevenir esta situación, el representante del colegio, recomendó a la población buscar veterinarios que cuenten con titulo, cédula profesional y tenga orientación hacia la especie que están trabajando, es decir, dentro de la medicina veterinaria.

“No hemos recibido hasta el momento ningún tipo de denuncias de personas que estén haciendo labores de médico veterinario sin serlo, sino hay denuncia no podemos hacer nada y no podemos hacer nada y será la sociedad, la que deberá asegurarse, si la persona que atiende al perrito, gatito o mascota sea alguien que esté preparado para hacer las cosas como las necesita”, explicó.

Trabajan en programas de concientización sobre el maltrato y abandono animal

Actualmente, el Colegio de Médicos Veterinarios de Salamanca, tiene un registro de más de 30 médicos titulados registrados, que se preparan de manera constante para brindar la mejor atención a las mascotas, a través de cursos o pláticas y aunque actualmente no cuentan con denuncias de suplantación de profesión, se dedican a efectuar la documentación necesaria para los nuevos prospectos para ingresar al colegio.

Respecto al cuidado de las mascotas, manifestó que en Salamanca, son pocas las personas que se preocupan por la salud de sus mascotas, desde, los primeros signos de enfermedad y los llevan con los veterinarios a tiempo y según estadísticas individuales la cifra de atención no llega a 10 por familia.

Además, para prevenir el abandono y maltrato animal, el colegio trabaja en campañas de concientización que influyan en la parte social, asimismo han implementado algunos programas como las vacunas antirrábicas de manera gratuita, al tratarse de un tema de Salud Pública que no solamente afecta a los animales, sino también al ser humano.