Adultos mayores serán vacunados aunque no se hayan registrado

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó los adultos mayores del estado serán vacunados se hayan registrado o no en la plataforma del Gobierno del Estado.

El Secretario de Salud dijo que la vacunación será conforme al registro que se tiene de adultos mayores del Consejo Nacional de Población, por lo cual señaló que nadie debe estar preocupado, que la vacunación estará garantizada, siempre y cuando las vacunas estén disponibles.

“Que no le preocupe a la población si no se puede registrar, sobre todo por aquellos adultos mayores que no tienen una red familiar de apoyo y que no todo mundo está familiarizado con la página, entonces vamos a vacunar como históricamente lo hemos hecho en Guanajuato”.