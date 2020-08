Adultos mayores se exponen a la Covid

Pese a que las personas de 60 años y más se encuentran en alto riesgo de experimentar complicaciones y fallecer a cusa del Covid 19, estos continúan asistiendo en contra de las disposiciones sanitarias a lugares que presentan altas concentraciones de gente.

Al respecto la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Arizdey Rojas explicó que “a los adultos mayores se les consideran personas vulnerables ya que generalmente se encuentran con defensas bajas y la mayor parte este sector de la población tienen alguna enfermedad, por eso se les dice que se deben de resguardar, pero ellos aun no creen que existe el virus, a pesar de que se le hace llegar la información”.

Otra situación que representa un problema es que no están acostumbrados a tomar las medidas de higiene, por lo que están muy expuestos. La médico señaló que el hecho de no ver físicamente a pacientes sintomáticos con Covid-19 les hace pensar que el virus no existe.

La recomendación es que los familiares de esta personas los auxilien para evitar que salgan de casa, el uso del cubre bocas, el lavado de manos, aun estando en casa y lo ideal es que no estén recibiendo visitas además de la concientización por parte de los familiares.

Cabe señalar que las personas mayores que llegan a contraer la enfermedad son más susceptibles de fallecimiento, puesto que sus mecanismos de defensas son más vulnerables.

La médico finalizó exhortando a la ciudadanía en general a permanecer en casa pues “el virus no se mueve solo, lo movemos nosotros”.