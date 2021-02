Adultos Mayores no se pueden registrar para vacuna contra Covid-19

Este martes los adultos mayores de 60 años comenzaron a registrarse para conformar el padrón de personas que recibirán la vacuna contra Covid-19, sin embargo reportaron problemas para realizar este registro.

Es mediante la pagina https//mivacuna.salud.gob.mx que adultos mayores de 60 años deberán registrarse pero para algunos fue imposible realizar este proceso.

Juan Carlos estuvo acompañando a su padre para realizar la inscripción. No obstante luego de más de cuatro horas decidieron desistir esta tarea “empezamos a las 10 de la mañana, son las dos de la tarde y no hemos podido ingresar a la pagina, no sé si este saturado o la pagina tenga problemas” refirió.

Así como Juan Carlos otros ciudadanos también estuvieron reportando esta misma situación a este medio informativo, tal es el caso de Jesús quien también apoyó a su padre para poder realizar la inscripción.









“Estoy haciendo este trámite para mi papa que tiene 87 años de vida, imagínese los adultos que no tienen internet o que no saben cómo manejar una computadora como le harán, además también están aquellos que están solos sin nadie que los ayude y luego con estos problemas.” dijo.

Por lo que la pandemia trae una nueva dificultad a los adultos mayores quienes ahora se tienen que enfrentar al uso de la tecnología para realizar un trámite más.