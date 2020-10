Adultos mayores más consientes en esta pandemia

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- Los adultos mayores siguen siendo uno de los sectores más vulnerables que han sido afectados por el Coronavirus, por ello pese a el cambio de semaforización de color naranja a amarillo, los adultos mayores siguen tomando más conciencia que la demás población al no dejar de usar su cubrebocas.

“Desde que inicio esto de la pandemia, yo eh usado el cubrebocas, aún que al principio no me gustaba y sentía que me ahogaba, lo comencé a usar por qué no quería contagiarme, ya ve que dicen que nosotros somos un grupo vulnerable pues lo comencé a usar para hacer mis actividades fuera de mi casa” comento la señora Olga Vázquez habitante del municipio.

La Secretaria de Salud desde el comienzo de la pandemia ha dicho que toda la población es propensa a contagiarse, pero hay sectores más sensibles que otros, como lo es el caso de las personas mayores, por ello lanzo campañas para cuidar a estas personas, evitando visitarlas frecuentemente, o bien poniéndola en riesgo en lugares masivos.

“Yo tengo que salir por mi comida, y hacer mis actividades pero lo hago con mi cubre bocas y solo yendo a los lugares que necesito ir, como lo es el mercado o una tienda, y de ahí a mi casa, porque la verdad yo sí creo en este contagio, por eso sigo las indicaciones que se dan, esperando que esto acabe” expreso don Jacinto Morales.

El municipio se mantiene en estatus de contingencia, pidiendo a la población a que continúe tomando las medidas necesarias y atender la indicación de durante esta contingencia sanitaria.