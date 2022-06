Adultos mayores activan su cuerpo y su corazón en el "Miércoles de Danzón" [Video-Fotos]

León, Gto. Este miércoles 15 de junio luego de dos años de que los bailes de danzón en la Plaza Expiatorio, fueron interrumpidos por las medidas sanitarias de la pandemia del coronavirus, adultos mayores regresaron a bailar

El señor Armendarez, de 59 años de edad y vecino de la colonia Lomas de la Piscina, se dijo agusto y contento con el regreso del danzón a su vida.

“Yo soy danzonero y hay que aprovechar a venir ahorita que hay, si se puede cada miércoles y si mi pierna me lo permite porque me puse malo de un infarto que me dio hace dos años y a pesar de todo aquí andamos aunque mi pie derecho ya no quiera jalar”, dijo el asistente del danzón.

Con las melodías interpretadas por la banda musical de León, el danzón arrancó luego de unas palabras de los representantes de diversas dependencias municipales, lo que dio arranque de manera oficial a los miércoles de danzón en la Plaza Expiatorio.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Miguel González Zavala, de 80 años, se dijo feliz y que ya le hacía falta la actividad física ya que desde hace dos años tuvo que cambiar el danzón en el aire libre, por el ejercicio de manera particular en su casa de la colonia Lomas de la Trinidad.

“Se activa el cuerpo y se activa la mente porque hay que ir bailando al ritmo de la música”, expresó el octogenario quien señaló no volver a faltar a la danza cada miércoles.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Para la señora Ofelia Hernández, el danzón representa una actividad recreativa no solo física sino emocional ya que dijo que es más difícil llegar a una ansiedad o depresión practicando este tipo de danza.

“No solamente es baile, es también un deporte, un arte, una diversión, no solamente en adultos mayores, también en personas jóvenes porque a quien le gusta le gusta y lo deja todo en la pista”, contó la señora vecina de la colonia Héroes de León.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Por su parte la señora María Marcelina, integrante del grupo de danza ‘Eterna Juventud’, contó que el danzón representa la unión de las familias, personas en un ambiente de convivencia muy bonito que permite que todos nos activemos al llenarnos de energía y de gusto.

“Al ver cómo las personas disfrutan el estar aquí en esta plaza del Templo Expiatorio que es una de las más importantes en la ciudad de León y esto nos permite que estemos jalando gente e invitemos a las familias, amigos y personas de turismo que visitan estos lugares y significa una importancia ya que todos estamos estamos integrando poco a poco” dijo la vecina de la colonia San Pedro de los Hernández.

La danzante invitó a todos a que participen y se integren al ejercicio y activen sus cuerpos, al reconocer la fortaleza y ejemplo de la resistencia de los adultos mayores que bailan y ensayan hasta por más de dos horas al son de la música.