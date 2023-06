Adán Augusto visitó Salamanca para refrendar compromiso con el sector petrolero

Con el acompañamiento y apoyo de Fernando Pacheco Martínez Jefe Político de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República Adán Augusto López inició su recorrido por Guanajuato en el jardín principal de Salamanca, en dónde se comprometió a seguir en la lucha por consolidar la cuarta transformación de México, además de seguir apoyando los derechos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mañana de este miércoles, inició su recorrido por Salamanca, el aspirante a la candidatura de la República, Adán Augusto, contó con la presencia de más de mil asistentes en donde se encontraban trabajadores petroleros y ciudadanos locales y de otros municipios del estado, que refrendaron su apoyo al aspirante.

Durante su asamblea informativa, explicó que el sector petrolero del municipio contará con el apoyo total, además de continuar con los apoyos de los adultos mayores del estado de Guanajuato.

“Quiero agradecer la presencia y apoyo del dirigente del Sindicato Petrolero de la Sección 24, Fernando Pacheco; decían que nunca habría elección del dirigente Nacional del Sindicato Petrolero, pero lo que no nos quieren decir, es que había un acuerdo entre el gobierno federal y la Dirigencia Nacional del Sindicato Petrolero. La que hoy es Secretaria de Gobernación y a ella y a mí, se nos encomendó la tarea de renovación del liderazgo nacional del sindicato. Yo aquí en Salamanca, uno de los bastiones de los trabajadores petroleros de México vengo a reconocer la dedicación, institucionalidad del Sindicato y de sus Dirigentes. Aquí en Guanajuato habrá transformación”, dijo.

Augusto López reiteró que al haber iniciado su recorrido hace tres días en otros estados del país, y a su llegada al estado, reiteró que en Guanajuato estará llegando la cuarta transformación en donde llegarán más apoyos sociales y al sector campesino.

“Llevamos tres días de recorrido que van a darse a todo lo largo y ancho del país, vamos a estar en tres municipios del estado, aquí en Salamanca no me hiere el recuerdo, aquí por el contrario me anima verles a ustedes, verlos comprometidos, decididos y echados para adelante, y la cuarta transformación llegará a Guanajuato y habrá un mejor gobierno en el estado y habrá piso parejo, no faltará ningún adulto mayor sin su pensión, salud, ayuda sociales para todos y apoyos para los agricultores y además de generar condiciones para que haya más empleo en Guanajuato”, externó.

