Acusan morenistas despido injustificado

Además de un despido injustificado, 18 enlaces territoriales de Morena denunciaron un adeudo salarial que oscila alrededor de 14 mil pesos por persona, los afectados fueron separados de su cargo a inicios de 2022 en el que su función era proporcionar información respecto a las acciones que realiza el partido a través de los diferentes distritos.

“Empezamos desde enero 16 del 2022, hemos estado trabajando en las constantes campañas que han estado realizando desde el 2018, las cuales se terminan, pero nosotros seguimos vigentes, aunque ya no estén promocionado; nuestro trabajo siempre fue en brigada dando información a la ciudadanía dando información de base seccionalmente por distrito, nosotros fuimos parte de la estructura federal del distrito 8”

La reportante Perla Johana Frausto Razo integrante de los Coordinadores de Operación Territorial (COT) comentó que las acciones que han realizado en todo el año, no han sido tomadas en cuenta, ya que se encuentran en incertidumbre porque se les ha dado de baja y reincorporado a las filas por parte del que fuera su jefe directo Enrique Fabio Ortiz, quien fungía como enlace distrital de 08 distrito, quien los despidió sin dar algún motivo”.

De igual manera Miguel Ángel Campos Collado, detalló que este problema se ha presentado dentro de la coordinación de MORENA, en donde no se les proporcionaba el pago del recurso, el cual no se les ha proporcionado y de por cuenta propia poner recurso para poder llevar a cabo algunos eventos.

“Nos deben recurso y quieren que trabajemos de gratis y no se vale, yo creo que para esto debe de haber un valor y ser sinceros que para poder decir el cuál es el motivo que no se nos paga, a los compañeros que vienen conmigo se les debe sus quincenas de recurso y no se les ha dado explicación al respecto y se les dice que son órdenes de arriba, no sabemos si sean por parte de la candidata que va a la dirigencia estatal por MORENA en Guanajuato”

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante este tema, los denunciantes comentaron que presentaron las denuncias correspondientes y detallaron que ya no continuarán en el partido, y solamente esperan a que se les entregue el adeudo correspondiente.