Acusan a Jorge Romero de presunta violación

Jorge Alberto Romero Vázquez, ex director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y quien el pasado seis de junio ganó la elección a la diputación federal por el Distrito 09, no tomó posesión el domingo como legislador federal en la Cámara de Diputados por una razón: tiene una denuncia en su contra por el presunto delito de violación y será este martes por la tarde cuando sea desarrollada la audiencia de vinculación a proceso.

Jorge Romero Vázquez es acusado de presuntamente haber cometido el delito de violación en contra de una joven, denuncia que quedó radicada en la Carpeta de Investigación 67275/2021, iniciada luego de que días pasados la víctima hizo del conocimiento de la autoridad este hecho.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos habrían ocurrido luego de un evento convocado por Jorge Romero para festejar su triunfo conseguido en la elección en donde obtuvo la mayoría de votos que lo convertían en ese momento en diputado federal electo.

La denuncia señala que Jorge Romero salió del lugar junto con la víctima, pues éste se había ofrecido a llevarla a su casa; en el trayecto, presuntamente abusó sexualmente de ella, según consta en la denuncia; en el presunto delito se señala también a otro hombre, quien es señalado como supuesto cómplice, pues fue quien vigiló a Jorge Romero cuando supuestamente lo estaba cometiendo.





Toma FGE el caso





Tras ser realizada la denuncia por parte de la víctima, de inmediato ésta fue tomada por la Fiscalía General del Estado. El propio fiscal Carlos Zamarripa Aguirre conoció del caso que poco a poco comenzó a correr y hacer eco en los corrillos políticos, pero eso no mermó la investigación ni la actuación de la fiscalía en la averiguación en contra de Jorge Romero.

El caso fue escalando y el propio Jorge Romero habría confiado a algunas personas cercanas sobre el hecho.

Pudo conocerse que Jorge Romero se presentó ante el Ministerio Público e incluso ya fueron nombrados sus representantes legales.

Por ello, llamó la atención que Jorge Romero no tomara posesión el pasado 29 de agosto como diputado federal, pues a la hora de dictar su nombre en la Cámara de Diputados, fue nombrado su suplente; el mensaje lo estaba dictando en ese momento su partido, el PAN: no habría protección en contra de Jorge Romero y el movimiento fue realizado para que no tomara posesión y enfrentara la acusación en su contra.





Habría otro caso similar





Luego de conocerse esta denuncia y que se desahogará en la audiencia de vinculación a proceso de este martes por la tarde, pudo conocerse que hay otra carpeta de investigación en contra de Jorge Romero, pues presuntamente habría cometido el mismo delito en contra de otra joven y casi con el mismo modo de operar.

No se descarta que pudieran surgir otras denuncias en contra de Jorge Romero Vázquez, quien por lo pronto la tarde del martes tendrá que acudir a la audiencia de vinculación a proceso que será desarrollada y en donde de haber elementos para su vinculación, quedaría en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación.

Cabe destacar que el delito de violación en Guanajuato no alcanza fianza y puede alcanzar una sentencia de entre 8 y 15 años de prisión.