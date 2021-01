Acusa PAN que aplicación de vacuna se ha politizado

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en San Lázaro propondrá un punto de acuerdo para que la aplicación de la vacuna se ejecute como lo marca la Ley General de Salud para el tema de vacunación, para que la administración de las dosis sea equitativa, pues a decir del diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, se está haciendo con tintes políticos, pues la segunda etapa de vacunación será en estado donde habría más votos en las elecciones de este año.

Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que la buena noticia que significó la llegada de las primeras vacunas contra la Covid-19 “se ha visto ensombrecida por este sinsabor federal de no distribuirla en todo México, pues se había acordado que sería una vacuna que llevaba alguna prioridad, primero con los profesionales de la salud y desde antier el presidente dijo que además de la Ciudad de México y Coahuila, iban a ser los estados circunvecinos a la Ciudad de México y no a lo largo de todo el país, este tipo de planteamientos no es lo correcto”, explicó.



“Lo que está haciendo el Gobierno Federal es poniendo la vacuna en donde va a haber más votos para el próximo proceso electoral y eso no es correcto”.

Éctor Jaime Ramírez Barba | Diputado federal del PAN

Por ello, dijo que en el próximo periodo legislativo será presentado este exhorto para que “una gran reforma que hubo a la Ley General de Salud para vacunación en 2017 sea ejecutada a plenitud, es decir, que realmente haya un mecanismo de cobertura, de emergencia para todos los mexicanos y que no sea un tema politizado”.

El también exsecretario de Salud de Guanajuato expuso que aún son muy pocas las dosis que han llegado al país y que aún faltan dos meses para que lleguen las 10 millones de dosis de AstraZeneca al país, pero de acuerdo al calendario de vacunación aún tardaría en llegar a estados como el guanajuatense, por ejemplo.

“En el calendario formalmente entregado por el Consejo Técnico Asesor, que fue el que en teoría recomendó a la Secretaría de Salud cómo hacerlo, marcaba por ejemplo que de Pfizer iban a llegar 250 mil dosis en el mes de diciembre y que iban a llegar dos millones y medio de dosis de CanSino, ahorita ya autorizaron AstraZeneca, la cual en el primer compromiso que tienen ellos, según el calendario federal, es de 10 millones de dosis en marzo de este año, es decir, faltarían todavía dos meses y medio y lo que está haciendo el Gobierno Federal es poniendo la vacuna en donde va a haber más votos para el próximo proceso electoral y eso no es correcto”.













“Lo que ha hecho el Gobierno Federal es crear un nuevo sistema, cuando hay en México hay la experiencia desde hace 30 años, lo que estamos proponiendo es que sea distribuido todo el sistema de vacunas como se hacía formalmente en las campañas nacionales y semanales de vacunación, que por cierto la Cuarta Transformación desapareció, estamos hablando de que se apliquen las vacunas en todos los centros de salud, en todas las clínicas del IMSS, del ISSSTE, en los sanatorios particulares, en aquellas dependencias y clínicas de la asistencia social (...) y no esperar para que a través de los militares se tenga que poner en donde haya centros militares para manejarse, aquí en Guanajuato tenemos en Sarabia, ni modo de desplazar a todo el personal hasta Sarabia para que sea vacunado por los militares”.

Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que de seguir con el calendario que tiene el Gobierno Federal, vacunar a la población total de Guanajuato se cumpliría hasta junio de 2022, es decir, sería otro año perdido y complicado por un mal manejo de la pandemia.