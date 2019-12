Acumulan seis municipios 1,545 homicidios

León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Silao, Valle de Santiago y Acámbaro son los municipios de Guanajuato que están dentro de la lista de las 50 ciudades con mayor cantidad de homicidios dolosos en cifras absolutas, de acuerdo con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.





Guanajuato tiene a seis de los 50 municipios con más homicidios en cifra absoluta.





Durante la conferencia mañanera del martes, Durazo Montaño dijo que en esos 50 municipios se concentran 48% de los homicidios dolosos en el país, es decir, que en esas regiones han sido contabilizados 11 mil 701 asesinatos de enero a noviembre.

León es el municipio que mayor cantidad de homicidios en la cifra absoluta tiene, con 420 casos, seguido de Irapuato, con 322 homicidios y debajo se colocó Salamanca, con 271 homicidios dolosos de enero a noviembre.





Irapuato no está en los primeros lugares

Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, dijo que el municipio en tasa por cada 100 mil habitantes no es uno de los que más homicidios tiene, ya que a nivel nacional ronda entre el lugar 90 y 100, pero eso no significa que no se siga trabajando para tratar de disminuir esta situación.





En la lista también aparecen Celaya, con 171 homicidios, Silao, con n128 asesinatos, Valle de Santiago, con 116 y aparece también Acámbaro, con 112 asesinatos.

De acuerdo con la lista de Alfonso Durazo Montaño, en estos seis municipios se han cometido mil 545 homicidios dolosos y por ello están contenidos dentro de las 50 regiones prioritarias para dar atención en seguridad y reforzar la presencia de las fuerzas federales en esa zona.





Guanajuato y la Ciudad de México lideran la lista de estados con más municipios o alcaldías con mayor número se homicidios dolosos, ambos con seis cada uno, mientras que debajo de ellos aparecen Estados de México y Jalisco, con cinco municipios con más homicidios, en tanto que baja California tiene cuatro municipios, pero tiene a Tijuana con la ciudad con más asesinados, con mil 856 en lo que va del año.





Disminuir homicidios, la meta





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, reconoció que los homicidios son una de las asignaturas pendientes para disminuir la delincuencia, pero dijo que se sigue debilitando a los grupos delincuenciales y refirió que esperan que esto sirva para que en 2020 estos números puedan ir a la baja.

"No ha bajado la incidencia delictiva en el tema de homicidios dolosos, sin embargo, sí se ha ido debilitando a los grupos criminales, evidentemente esperemos que el próximo año ya se empiece a notar en las cifras la disminución y tiene que ser un compromiso que tenemos que hacer todas las fuerzas".





Rodríguez Vallejo dijo que cada vez están quitándole más espacios a los grupos criminales, como en Santa Rosa de Lima.





“Hoy cada vez están más debilitados estos grupos criminales, cada vez nosotros avanzamos más en territorio, muestra de ello es que yo ya pude caminar por Santa Rosa, ya han podido caminar por Santa Rosa, cuando antes no entraba nadie, hoy estamos trabajando socialmente con esta población, ya ha disminuido el robo de combustible y este es gracias al Gobierno Federal, hay avances, no se ha visto reflejado en el número de homicidios, pero esperemos que pronto podamos dar esos buenos resultados, debilitando a estos grupos como lo hemos venido haciendo”.