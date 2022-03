Acuerdan instalación de mesas técnicas para estudio necesidades del sector salud

Valle de Santiago, Gto. (OEM-Informex).- Luego de la reunión de alcaldes de la zona Bajío, con Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se acordó realizar mesas técnicas para el estudio de la construcción de nuevas unidades médicas en la entidad, ya que a excepción León en casi 50 años no se ha construido ninguna a pesar del crecimiento poblacional.

A excepción León, en 50 años no se ha construido ningún hospital del IMSS en Guanajuato a pesar del crecimiento poblacional.

“Tuvimos una reunión con alcaldes y empresarios, estuvo el alcalde de Celaya, la alcaldesa de Irapuato, el alcalde de Silao y el de Salamanca, así como algunos empresarios de estos municipios. Se habló de la necesidad de más infraestructura del IMSS, porque los IMSS que se encuentran en el estado, salvo el de León el nuevo, todos los demás son de los años 70, cuando la población era otra, los empleos formales eran otros, hoy es otro Guanajuato, estamos hablando de 50 años después”, refirió el gobernador.

En ese sentido, Rodríguez Vallejo mencionó que dado el crecimiento del estado, hoy es muy próspero, con mucha industria y muchos empleos que pagan sus cuotas al seguro, por lo que se propuso la mesa de trabajo para definir donde se requiere esa nueva infraestructura, si es en Celaya, Irapuato o Salamanca, por mencionar algunas ciudades.

“Ahí, Gobierno del Estado somos casi testigos, porque los terrenos los ponen los municipios y las unidades las construye, equipa y pone el personal el IMSS; nosotros no tenemos ninguna intervención en ningún proceso, solamente somos gestores; nos encargamos de hacer la reunión y de darle seguimiento, pero solo como testigos, no de participación”, detalló.

Aunado a ello, el dirigente del estado puntualizó el crecimiento que han tenido los municipios ubicados en el corredor industrial, de los que destacó a Silao por su desarrollo industrial en los últimos años; “cada municipio habló de cómo ha crecido, los de Irapuato atienden a Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo y Cuerámaro, Salamanca con su refinería y Mazda, la refinería no porque los atienda, ellos tienen su hospital, sino por lo complicado de la salud, de las enfermedades que tienen los salmantinos (…) el que más ha crecido ha sido Silao, con Puerto Interior, Fipasi, las colinas, es el que tiene más parques industriales”.

Ante ello, Diego Sinhue reconoció que las necesidades en cada localidad son diferentes, por lo que cada una de ellas tendrá que exponer sus necesidades y sobre todo los predios con los que cuentan para desarrollar un proyecto de este tipo, la cual podría ser la principal limitante luego de que el gobernador dijo que no se ayudará a los municipios a adquirir terrenos para la construcción de nuevas unidades médicas.

“Son terrenos de más de cuatro hasta 10 hectáreas, son terrenos costosos, que aparte no pueden ser a las orillas (…) los servicios agua, drenaje, luz, no está fácil para los municipios tampoco (…) yo tengo mis propios temas con mis hospitales, tengo muchos gastos en nuestro sistema de salud, entonces no podríamos en ese sentido, es tema de los municipios”, concluyó.