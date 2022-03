Acuden vecinos de la Colonia San Pedro a Jornadas de Salud

En su mayoría son adultos mayores los que acuden a las Jornadas de Salud del DIF Municipal, quienes buscan acceder a servicios médicos o físicos, esto ante el Ante el encarecimiento de medicamentos y la carencia de recursos para adquirirlos.

Pilar y María Elena, originarias de la colonia San Pedro, señalaron que padecen frecuentemente dolor en las piernas y una de ellas también tiene ciática, razón por la cual, acuden a las jornadas con el objetivo de obtener una valoración y acceder a los servicios que ofrece la institución, como fisioterapia o medicina.

“Cuando nos enfermamos mi esposo y yo, compramos medicina porque muchas veces en los centros de salud no hay, desafortunadamente a veces están muy caras y es cuando venimos a buscar al DIF para que no nos salga tan caro, ellos nos consiguen los medicamentos pero también a veces no los hay, aunque también nos gustan mucho las actividades que nos ofrecen como las manualidades, que se nos hace divertidas” dijo María Elena.

En ese mismo sentido, se pronunció la señora Pilar Vargas, quien señaló que acudió a esta jornada por un problema en la rodilla, donde espera se le realice una valoración de su condición y dar seguimiento.

Por su parte, María del Carmen Alfaro Silva, dijo que se dio cita en este evento para acceder al servicio de corte de cabello y fisioterapia, debido a que tiene algunos problemas físicos.

El DIF Municipal continúa realizando las Jornadas de Salud en colonias y comunidades, como una estrategia para acercar los servicios de la institución a las personas que más lo necesita, de esta manera dan a conocer lo que ofrecen como son atención medica, dental, alimenticia, psicológica, jurídica, entre otras.