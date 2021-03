ACONTECERES

MOLESTIAS

Debido a una pésima planeación y peor organización, las jornadas de vacunación contra el bicho chino no han dejado a todos satisfechos. Las molestias ocasionadas a las personas de 60 años y más son un reflejo de lo que se ha vuelto el pan de cada día. La gente tiene que hacer fila desde un día antes para poder alcanzar la ansiada dosis. Duerme (es un decir) en el exterior de los centros de vacunación sin tener a la mano un sanitario; cuando amanece, aquello se convierte en un infierno al estar bajo los rayos del sol durante largas horas.

PENURIAS

Cuando inicia el proceso de vacunación, hemos visto cómo, penosamente, la gente en sillas de ruedas, con muletas, con andaderas, apoyadas en un familiar y simplemente con enormes dificultades para desplazarse unos metros, avanza lentamente. Los adultos mayores tienen que soportar esas penurias porque ya quieren salir de su confinamiento pero, sobre todo, porque tienen miedo de contraer el mortal coronavirus y desean obtener la vacuna que los proteja.

CRUZADA

En esta cruzada por la salud, ha tenido una activa participación el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien personalmente se está dedicando a inyectar a los pacientes; aún así, las dosis no van a ser suficientes, la Secretaría del “Bienestar” no cuenta con un padrón ni con un control, la famosa página de internet “misalud” sólo fue pura pantalla. Nadie que se haya inscrito en ese sitio ha recibido una llamada telefónica para que acudan por su vacuna.

MENDIGANDO

No hay suficientes biológicos y en cambio vemos nuevamente cómo en palacio nacional agachan el testuz para mendigar unas cuantas dosis, a cambio de reprimir a migrantes centroamericanos en la frontera sur del río Suchiate, es decir, el régimen federal otra vez se está prestando a hacerle el trabajo sucio a los gringos, como ya lo hizo en la era de Donald Trump, desplazando a miles de soldados para frenar el ingreso de los inmigrantes a cambio de migajas de AstraZeneca que ni los norteamericanos han querido, pero que en México serán aplicadas a los connacionales como si fuésemos ratas de laboratorio.

DISCRIMINACIÓN

Dos de las ciudades más importantes de Guanajuato: Irapuato y León, han quedado fuera de la campaña contra la Covid-19. No hay una fecha específica para que reciban las vacunas. El “superdelegado” de la federación Mauricio Hernández tampoco sabe pero calcula que esto se daría “en tres semanas aunque depende del convenio de México con los Estados Unidos”, es decir, el envío de dosis AstraZeneca que allá no quieren por no estar certificadas. Pésimo que estemos dependiendo del coloso del norte, ante la renuencia del inquilino de Palacio Nacional en destinar recursos para la compra con otros laboratorios.

¿Y LOS MÉDICOS?

Por cierto el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo participó en un evento del IMSS en el que estuvo el director general Zoé Robledo. Ahí, el ejecutivo estatal le solicitó al funcionario sea el conducto para que se vacune a todos los médicos de Guanajuato de las diversas instituciones de salud pública pero también las privadas, porque pese a estar en la primera línea de combate no han sido tomados en cuenta; sólo unos cuantos recibieron la primera dosis pero ¿y los demás? Con este régimen no se puede esperar nada, pero el “gober” la lucha le hace. No hemos sabido, por otro lado, en qué quedó el anuncio de que Guanajuato compraría 400 millones de pesos de vacunas de manera directa.

PROPAGANDA

Por último, vemos que en lo que sí son muuuy eficientes es en los actos proselitistas totalmente fuera de la ley. Con total descaro, se aparecen los “esclavos de la nación” para promocionar a morena. El miedo no anda en burro, saben que no la tienen fácil el 6 de junio ante el hartazgo popular, y por ello aprovechan las campañas de vacunación para hacer propaganda. Ninguna autoridad electoral ha tenido las agallas de frenarlos, le hacen al tío Lolo. Lo que deben saber los adultos mayores es que las vacunas no son por obra y gracia del inquilino de Palacio Nacional. Es obligación hacerlo.

CANDIDATURAS

Este fin de semana debieron quedar debidamente conformadas las planillas para los ayuntamientos 2021-2024. Aunque se suponía, en el caso del PRI, que estas estarían integradas desde inicios de la semana por parte de la Comisión Política Permanente, se nos informa que prácticamente así es, sólo que hay que seguir otros procedimientos para que finalmente sea el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el que las valide.

REQUISITOS

Todos los integrantes de una planilla como son síndicaturas y regidurías propietarios y suplentes, deben llenar una serie de requisitos burocráticos, porque en el camino más de alguno puede quedar fuera por causas totalmente ajenas a su voluntad, entonces hay que buscar a otra persona, entregar toda la documentación, pasar por los órganos internos de los partidos, por las instituciones electorales, etc., etc. Un ejemplo de que puede haber cambios de última hora, es lo que le sucedió al candidato del PRI a la alcaldía de San José Iturbide.

EMBESTIDO

Resulta que dicho candidato estaba grabando un video y que repentinamente es embestido por Félix Salgado... no perdón... es embestido por un toro. Y, pues, tienen que sustituirlo. Y eso lleva tiempo. La planilla de Karen Guerra, candidata a la alcaldía de Irapuato, está prácticamente lista, sólo le falta pasar las aduanas que marca la ley y lleva entre algunos de sus integrantes a Luis Felipe Ipiens, a Fulgencio Hinojosa, a Kristian Lira Trujillo, entre otros.

SACATONES

Y también tiene representantes del campo y de otros sectores, con lo que calla a aquellos que decían que los estaba marginando. Nos dicen que en el CDE le respetaron sus decisiones. Y, cómo no lo iban a hacer, si fue la única que se aventó a la candidatura, mientras otros le sacaron la vuelta. Es que no hay alcaldías plurinominales.

APERTURA

Resultó toda una novedad la reapertura del estadio de fútbol “Sergio León Chávez” en Irapuato en el que la Trinca se alzó con el triunfo. Ahí entre las gradas vimos a las candidatas del PAN a la presidencia municipal Lorena Alfaro; a la diputación local Susana Bermúdez; y a la diputación federal Jorge Romero, este último futbolista de hueso colorado. Todos ellos disfrutando de la rehabilitación del coliseo y por supuesto dándose baños de pueblo. Son los tiempos.

INEFICIENCIA DE LA 4T

En este y otros espacios, hemos hecho alusión al incremento de precios en productos de la canasta básica pero también de las gasolinas y del diesel, así como del gas doméstico. El inquilino de Palacio Nacional tuvo la desfachatez, durante la conmemoración de la expropiación petrolera, de decir cínicamente que no va a haber gasolinazos “en términos reales”; los gasolinazos y gasazos ya están en términos reales o irreales, pero ya están pegando duro a los mexicanos. Lo que no dice el inquilino tropical es que sí se están aplicando aumentos pero dice que son “de acuerdo a la inflación”, lo que es un engaño porque aquí y en China son aumentos, aunque quiera disfrazarlos de simples “ajustes”.

PINOCHOCRACIA

En la pasada sesión ordinaria del Congreso, el diputado irapuatense Víctor Zanella Huerta, se lanzó a la yugular y sin mayores rodeos, al realizar severos señalamientos al “gobierno” federal, al manifestar que “hoy nos gobierna la pinochocracia, pues en más de dos años los ciudadanos solo hemos visto mentiras, mentiras y más mentiras acompañadas de falsas promesas, y que siguen sin asumir su responsabilidad como gobierno, solo repartiendo culpas al pasado”.

MENTIRAS

Ya entrado en gastos, Zanella Huerta denunció que la federación nos prometió precios justos en gasolina, gas, electricidad, y hoy sucede todo lo contrario, gracias a la ineficiencia y a las malas decisiones que han tomado, incrementándose el costo de los servicios hasta en un 40% si no es que más y, aunque no lo dijo Zanella, el salario mínimo y todos los salarios han quedado pulverizados ante la brutal escalada de incrementos. No cabe duda que se está cumpliendo aquella demagógica frase de “primero los pobres” porque, quieren tanto a los pobres, que están aumentando el número de ellos.

MADRAZOS

Es claro –prosiguió Víctor- que hoy nuestra economía no da para más en nuestros bolsillos con el “gasazo” el “gasolinazo”, los “eletrizazos”, los “tortillazos” y en general todos los incrementos a la canasta básica y si a eso le sumamos que nuestra economía ha retrocedido 10 años, no sólo por la crisis sanitaria de la Covid que actualmente vivimos, sino porque esta ya venía contrayéndose desde un año atrás. Esos son los datos reales de lo (mal) hecho por el gobierno federal. Y no es que el macuspano tenga otros datos. Lo dice para ocultar la realidad.

MUY CONGRUENTE

Luego de la noticia de que el ex precandidato independiente Ricardo Castro aceptaba la “invitación” (es que dicen que fue auto invitación) del partido de la profesora Gordillo, Redes Sociales Progresistas, de inmediato salieron los comentarios, tanto los del aludido, como los de afuera. El ahora precandidato dice que lo que le interesa a él es que se lleve a cabo su proyecto (¿alguien lo conoce?).

CAMALEONISMO

Y dice que dicho proyecto es igual si es con él como independiente que ahora como representante de un partido; que no le lleva otro interés que ese. Así de simple. Pero no todos opinan igual, para empezar basta darle una hojeada a sus comentarios iniciales respecto a los partidos políticos, mismos a los que les aplicaba una serie de calificativos despectivos, por lo que ahora no entendemos ese amor repentino por los mismos y ni modo que diga que la siniestra profesora Gordillo es ahora una santa venerable, ¿verdad?

VIVIR EN EL ERROR

Si dice que sólo lo mueve el beneficio de su querido y amado Irapuato, no se entiende esa posición, porque su “amor por Irapuato” lleva una pequeña condición, es decir, ser regidor para cobrar una buena lana mensual durante tres o seis años; en su anuncio de su precandidatura nunca negó que iría en lugar de privilegio en la lista de regidores y, la mera verdad, es que dejó escapar una irrepetible oportunidad de haber dejado claro que no iría en la lista de regidores.

CERO CREDIBILIDAD

Con eso hubiera ganado credibilidad, pero le ganó la posibilidad de una buena chuleta quincenal; y ¿por qué decimos que la dejó escapar?, porque ni acudiendo a bailar a Chalma lograría los votos necesarios para obtener dos regidurías, entonces ¿por qué no aprovechó para decir “yo no voy en la lista”? Por último, hay voces que dicen que la nostalgia le gana cuando extraña sus cheques personales de cuando estaba en Japami. ¿Será? Bueno, todos tenemos derecho a comer. Y hasta de cambiar de piel.

CONTRADICCIÓN

Es totalmente un contrasentido que, por un lado, la “cuatro te” morenista haya censurado las figuras que aparecen en productos como el osito Bimbo, el negrito, el gansito Marinela (no sea que este le vaya a hacer competencia al peje), etc., y por otro lado los hipócritas diputados morenistas hayan aprobado la legalización de la marihuana. Hasta las “buenas conciencias” se han sumado a esos contrasentidos, como es el hecho de irse en contra de una graciosa caricatura como es la de Pepe le pew. Estamos en la época más retrógrada y oscurantista de México. Ya ni la “Santa” Inquisición hacía eso.

LORENA ALFARO

El primer golpe de autoridad en el marco de los registros de aspirantes a la alcaldía de Irapuato lo dio la abanderada blanquiazul Lorena Alfaro con un video claro y contundente, arropada por la totalidad de la planilla del PAN, justo afuera de la sede del Poder Ejecutivo local. En la imagen se quita el cubreboca y dirige un mensaje: “Amigas y amigos de Irapuato: El día de hoy, mi partido llevó a cabo el registro de la planilla que lo representará en esta próxima contienda por la Presidencia Municipal y el Ayuntamiento de nuestro municipio. Con todas las medidas sanitarias, muy pronto les estaremos visitando en sus hogares, comunidades y colonias de Irapuato. Nos vemos pronto” y concluye haciendo la V de la victoria con todo el equipo.Y hasta la próxima...