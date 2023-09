Acompañamiento de la FSPE a colectivos de búsqueda se condicionó, recriminan buscadoras

GUANAJUATO, Gto.- Integrantes del Colectivo 'Hasta Encontrarte' montaron un plantón permanente al exterior del Teatro Juárez en la capital del estado, en protesta por la falta de acompañamiento por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE) durante las labores de búsqueda que realizan los colectivos, denunciaron integrantes.

De acuerdo a los familiares de personas desaparecidas en la entidad, se trata de la no aplicación correcta de protocolos que desde la dependencia encargada de la seguridad en el estado debería de contar, pues de manera arbitraria se condicionaron los acompañamientos de seguridad en los trabajos de búsqueda.





SSP del estado condiciona trabajos de búsqueda.





Al respecto, Karla Martínez, coordinadora de la Brigada de Búsqueda mencionó que el acompañamiento de los cuerpos de seguridad es fundamental, ya que las zonas a las que los colectivos ingresan son peligrosas.

En ese sentido, indicó que el condicionar las búsquedas no abona en la localización de personas, sino que incrementa los riesgos para los integrantes de los colectivos quienes no han detenido sus labores de localización.

Recordó que desde hace 15 días el Gobierno Estatal retiró la seguridad que antes les brindaba, y que ahora la petición tiene que hacerse con Álvar Cabeza de Vaca (Secretario de Seguridad Pública del estado).





Piden mayor seguridad para familiares de personas desaparecidas.





“(Álvar Cabeza de Vaca) dice que retiraron la seguridad por medio del Mecanismo de Búsqueda (Federal), pero el mecanismo no nos otorgó la seguridad, quien la otorgó fue la Secretaria de Gobierno Libia Dennise García (hoy Secretaria de Desarrollo Social y Humano); fue quien después de que tuvimos un percance de seguridad nuestra compañera y yo, fue que nos otorgó esa seguridad y acompañamiento en nuestras búsquedas independientes”, argumentó.

Karla Martínez expuso que el realizar las labores de localización con la Comisión Estatal de Búsqueda, como lo recomienda el funcionario estatal, limita la posibilidad de hallazgos, ya que las jornadas son bajo “horarios de oficina”.









“La Comisión Estatal tiene horarios de oficina, es levantarnos a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde veníamos de regreso para llegar a nuestro domicilio a las 7 de la noche. La Brigada no tiene horario porque buscar a un ser querido no tiene horarios. (…) La Brigada de Búsqueda Independiente buscó donde ellos no habían buscado”, recalcó.

E incluso evidenciaron la falta de dialogo con el actual Secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, quien a su decir no cuenta con la experiencia y el trabajo que ya realizaba la titular de la SEDESHU.

Es de mencionar que el grupo de alrededor de 50 personas desde temprano arribaron a Guanajuato capital para realizar el plantón en el Teatro Juárez, además de que realizaron manifestaciones pacíficas al exterior de las instalaciones de la SSP ubicadas sobre el Bulevar Euquerio Guerrero.









De acuerdo a los datos del colectivo `Hasta Encontrarte`, de un año de conformación del colectivo se han encontrado 180 personas, de las 116 mil personas no localizadas en el estado de Guanajuato.

Uno de los compromisos que hicieron asesores de la Secretaría de Gobierno es la reunión con el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras Derechos Humanos y Periodistas, el viernes 8 de septiembre a las 2 de la tarde, sin embargo la petición de los colectivos es que se les retome los acompañamientos con el apoyo de las FSPE, pues de lo contrario el plantón permanecerá en el sitio, advirtieron.