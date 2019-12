Acomoda coches para ganarse la vida

Francisco Garza es un señor que trabaja en las inmediaciones del mercado Tomasa Estévez de “viene viene”, como comúnmente se les llama, a las persona que acomodan coches.

El era policía de oficio, sin embrago cuando le fue detectada la diabetes, ocasiono que cada vez le dieran menos contratos, por lo que emigro a la ciudad de pueblo nuevo donde también desarrollo su oficio, hasta que definitivamente salió de la policía.

“la enfermedad me hizo un lado, ser policía era algo que me gustaba mucho, pero cada vez me daban menos trabajo por mi enfermedad, y así llegue a este lugar.”. Dijo el señor Francisco.

Gracias a la ayuda de un conocido, llego a trabajar como acomodador de coches. Trabajo que le da para vivir, aunque en un inicio le fue difícil poder hacerse de un lugar, pues tenía que pagar para que se le permitiera laborar.

“Me cobraban por trabajar y sí el lugar ya estaba pagado no podía trabajar”

Pese a las dificultades que tuvo en un inicio, el señor francisco dice estar agradecido por su trabajo pues gracias a él, conoció a su pareja, con la que ya tiene seis años y dice irle muy bien.

Don Paco no tiene vicios es una persona honrada que goza de su trabajo y le gusta que la gente le tenga confianza, pues él no se presta para hacer cosas ilícitas.

“Mi trabajo me gusta, yo no me presto para hacer cosas malas, me gusta que gente me tenga confianza, que me encarguen sus carros, que me pidan ayuda con sus cosas, pues es más bonito ganarte el dinero de buena forma”

Pese a que es un trabajo que se ha hecho de mala fama, don Paco ha logrado ganarse a mucha gente a la que le agradece su confianza y la ayuda que le brindan.