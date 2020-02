Aclara situación del contralor: José Luis Montoya Vargas

El síndico José Luis Montoya Vargas, comentó que desde la primera vez que solicito la renuncia del contralor municipal fue debido a que no estaba cumpliendo con su cargo de manera adecuada y no por las denuncias que el contralor había realizado recientemente al tribunal.

En el caso de los subcontralores que fueron despedidos sin el consentimiento del contralor, manifestó que en particular como el asuntos jurídicos hubo casos que causaron estado y que los perdieron porque no se hicieron las contestaciones jurídicas adecuadas, en el caso del de obra pública se tiene un cumulo de observaciones de la auditoria superior con respecto a la anterior administración y no se ha solventado ninguna de esas situaciones.

“Realmente las denuncias que nosotros hemos presentado han sido por investigaciones que nosotros personalmente hemos realizado, no por la contraloría” dijo el síndico, además aclaró que la contraloría sigue teniendo la autonomía.

Montoya Vargas, explico que el contralor ha dejado de presentarse a laborar y que las actas administrativas ya se le han levantado, las cuales ya han sumado un nuevo problema y manifestó que en el mes de diciembre Miguel Enrique Cordero Sauceda cerró la contraloría, provocando que los trabajadores pudieran regresar a sus labores una vez que terminaron sus vacaciones.