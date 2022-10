Acceso a panteones será sin restricciones sanitarias

Sin restricciones sanitarias se celebra a todos los santos y fieles difuntos este uno y dos de noviembre, en los 11 cementerios que se ubican en la ciudad, los cuales abrirán sus puertas de 07 a 17 horas para recibir a los más de 30 mil visitantes que se esperan, informó Alejandro Meneses Molina titular de Servicios Públicos.

“Estamos trabajando a marchas forzadas dándole su manita de gato a todos los panteones municipales, hemos tenido la primer reunión interdisciplinaria para organizarlo, estamos en los preparativos (…) será al 100% ya, el año pasado todavía estuvimos al 70, limitamos la entrada a mujeres embarazadas y menores de edad, esta vez es al 100% van a poder entrar todos en un horario de siete de la mañana a cinco de la tarde”, detalló el funcionario.

Bajo la responsabilidad municipal se encuentran cinco de los 11 cementerios que se ubican en la ciudad; tres en cabecera municipal y dos en la comunidad de Valtierrilla. “Es el panteón Las Flores, La Cruz, el nuevo, así como en Valtierrilla el panteón viejo y nuevo, son lo que administramos nosotros (…) el año pasado se hizo el cálculo con Protección Civil y llegaron a 30 mil visitantes, yo creo van entrar más porque ya van a poder entrar las personas de la tercera edad, la autoridad sanitaria nos indicó que ya teníamos la libertad que se puede recibir a todos”.

A pesar de ello, el director general de Servicios Públicos señaló que dentro de las restricciones para el acceso a los cementerios se mantendrá la prohibición de introducir mobiliario como sillas o mesas, así como bebidas embriagantes.

“No llevar bebidas embriagantes, eso el año pasado tuvo que intervenir Guardia Nacional y Seguridad Pública para desalojar a unos muchachos que no se querían ir, otros que traían armas, no levar armas, no llevar bebidas embriagantes, ir con respeto, respetar los horarios porque hay gente que se quiere quedar a pasar la noche, nuestra gente no está de turno, además tenemos que limpiar el panteón para el día siguiente, para tener una festividad de lo más amena”, concluyó.