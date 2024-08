Acceden autoridades a retomar Comisión Mixta Tarifaria en Salamanca

Tras la presión que ejercieron concesionarios y transportistas, se logró que el próximo viernes se retomen los trabajos de la Comisión Mixta Tarifaria, en busca de continuar con los estudios pendientes del derrotero, el análisis del incremento a la tarifa, así como a la renovación de las unidades que cumplen ya su ciclo de servicio, para las cuales se solicitó el periodo de cinco años de prórroga, lo que les dará a los prestadores del servicio colectivo la certeza jurídica para acceder a créditos que permitan renovar el parque vehicular, asó lo adelantó Roberto Calvillo Ramiro Concesionario de Transporte Público Urbano Villa de Barahona.

“Los transportistas hemos tenido un buen acercamiento con el Secretario de Ayuntamiento, porque ha sido receptivo de nuestras inquietudes, le hemos comentado las condiciones difíciles en las que se encuentra el transporte en Salamanca, le hemos pedido también que se reanuden los trabajos de la Comisión Mixta Tarifaria, aunque también los transportistas debemos de corresponder en el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se tuvieron en el incremento anterior; vamos a continuar los trabajos que ya se tenían avanzados a finales del año pasado (…) en las que tenemos que realizar algunas actividades encaminadas a mejorar la prestación del servicio”, informó.

En torno a este último punto,reconoció que no es sencillo que los concesionarios cuenten con el capital suficiente para adquirir un nuevo vehículo, ya que su valor comercial es mayor al de cualquier unidad particular, por lo que para comprarlos se recurre a instituciones financieras para lo cual dijo deben tener la certeza jurídica de que otra mantener la concesión, para poder solventar el pago de créditos, por lo que se solicitarán las prórrogas de cinco años en torno a las concesiones que c, explicó.

En este contexto, eldijo que los trabajos serán reanudados esta misma semana, luego de la presión que se ejerció de parte del sector, ya que a través de la, prácticamente se había descartado se volvieran a reunir transportistas y autoridades municipales.concluyó.