Abren convocatoria para designar a consejeros del IMPLAN

Este lunes se lanzó la convocatoria para que los salmantinos que deseen formar parte del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) participen, cargo en el que por tres años colaborarán en la planeación de proyectos estratégicos para el municipio.

Los interesados colaborarÁn en la planeación de proyectos estratégicos para el municipio.

El gobierno municipal dio a conocer que para postularse, los interesado deben ser ciudadanos mexicanos con pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, contar con experiencia en planeación municipal, no haber sido consejero propietario en dos periodos anteriores, no ocupar un cargo directivo en algún partido político, no estar inhabilitado para ocupar una comisión, cargo o empleo en el servicio público, no haber sido revocado tal nombramiento por el ayuntamiento de Salamanca; ser de reconocida probidad y no haber sido condenado por un delito grave del orden común y federal.

Local Piden atender rezago en pavimentación, agua y drenaje en Los Prietos

Se tendrá un límite de diez días naturales a partir de este 14 de febrero para presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la postulación por escrito, la cual debe incluir el nombre de un suplente y respetando la paridad de género, el presidente municipal presentará ocho candidatos al ayuntamiento para su consideración y, en su caso, aprobación.

El Instituto Municipal de Planeación o IMPLAN es el responsable de la planeación estratégica de largo plazo, mediante la formulación, instrumentación, control y evaluación de proyectos que articulen las áreas del gobierno con la ciudadanía y contribuyan al desarrollo sustentable del municipio.

Asimismo da continuidad institucional al Sistema Integral de Planeación Municipal, promoviendo la investigación y planeación participativa en temas urbanos, económicos, sociales y ambientales, coordinando la consulta ciudadana con la acción de las dependencias a través de la participación y el desarrollo de una cultura urbana.

El Cuerpo Técnico del IMPLAN está integrado por un grupo multidisciplinario de profesionistas y representantes ciudadanos, de colegios, cámaras, asociaciones y grupos técnicos dedicados a la investigación y análisis.