Aberrantes e incongruentes las reformas al código civil: abogados [Entrevista]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Luego de exponer que las reformas al Código de Procedimientos Civiles, que se pretende imponer en todo el país fueron aprobadas con numerosas “aberraciones e incongruencias”, Víctor García Bajaras, presidente del Colegio de Abogados de Celaya A.C. y de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, advirtió que además de ser inoperantes, impactarán el ámbito familiar.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Aunado a lo anterior, en el momento que se deban adecuar los códigos estatales cambiará la infraestructura y que, en el caso de Guanajuato ni siquiera hay la suficiente, ni el número de jueces adecuado para atender las nuevas necesidades, los actuales están saturados de trabajo, detalló en entrevista en el programa “Un Café con El Sol” a cargo de Lynnett Rubio.

García Barajas describió que la sociedad ha cambiado, y actualmente Celaya en la problemática familiar que se ventila legalmente como son los divorcios, patria potestad, alimentación, etcétera, ya rebasó a Salamanca e Irapuato, hay más madres solteras que demandan manutención para ellas y sus hijos, acudiendo a los juzgados, “sacaron una cosa que para mí no sé qué sentido tiene, porque no va a operar legalmente, como la lista de deudores alimentarios, le hago un llamado a los diputados para que estudien tantito para que tengan una idea, están totalmente fuera”.

Te puede interesar ➡ Retirarán licencia a conductores involucrados en accidentes

El directivo expuso que en las recientes reformas aprobadas por el Congreso Federal al Código de Procedimientos Civiles en lo familiar, viene una serie de “aberraciones” y situaciones contradictorias, por lo que exhortó a los legisladores a ilustrarse y “leer un libro de Derecho, porque lo que han hecho no tiene pies ni cabeza, hay situaciones contradictorias que van a afectar a la familia y se van a crear más conflictos que no deberían darse”.

Comentó que algunas de las reformas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en junio, pero ahora viene el problema de que los estados tienen que adecuar su codificación procesal, además del Código Civil y Familiar, lo que viene va a perjudicar a muchas familias y crear más conflictos.

Víctor García Barajas, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. | Foto: Itzel Mireles | El Sol del Bajío

Comentó que los códigos son los que regulan la relación entre el estado y los particulares, la leyes son creadas por los ciudadanos y esas necesidades son llevadas por ellos (los diputados) para formar una ley, “pero yo no sé dónde viven, en otro planeta, diputados que son buenos para el verbo, es una vergüenza, debe estar gente preparada y con inteligencia, si son los que van a impulsar algún proyecto de ley para toda la nación”.

“Afectarán a muchas familias cuyo vínculo matrimonial está disuelto, ni se apegan a la realidad constitucional, ni se apegan a las necesidades que se tienen”.

Local Necesario institucionalizar relevo de notarios en Guanajuato: Alejandro Lara [Entrevista]

Finalmente, se refirió al tema de la infraestructura en procuración de justicia en la entidad y comentó que hay una rotación en las diferentes representaciones de la Fiscalía General del Estado que afecta a abogados y clientes, porque hay un Ministerio Público que está conociendo de su asunto, y otro día quien debe empaparse del tema y se retrasa el proceso, días, semanas o meses y también hay carencia de jueces en materia penal.

Agregó que para lo que viene en la cuestión civil y familiar, los juzgados se van a convertir en salas y hasta la infraestructura tiene que cambiar, no hay presupuesto, el gobierno federal tiene castigado a Guanajuato y es la mayoría quien aprobó las reformas, que aprueben presupuesto para cada estado, para acondicionar, hay municipios que no tienen infraestructura y no se pueden contratar más jueces porque está reducido el presupuesto.