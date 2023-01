Abatir el abstencionismo ciudadano en elecciones, el gran gran reto para 2024: IEEG

Brenda Canchola Elizarraraz, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), dijo que tienen grandes retos de cara a las contiendas electorales de 2024 en la entidad, y dijo que uno de ellos es abatir el gran porcentaje de abstencionismo ciudadano que se tiene durante las jornadas electorales.

Población debe tener cultura de emitir su voto.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, dijo que el objetivo primordial es tener una participación mayor de los guanajuatenses en los próximos comicios electorales, ya que ha sido un porcentaje elevado de abstencionismo en los últimos años.

Explicó que los comicios anteriores al ser intermedios tuvieron una participación de de ciudadana de entre 50 y 53%, lo cual se considera baja ya que no alcanzaron ni siquiera 60%.

Por descontento no acuden a votar.

Uno de los principales retos que como autoridad electoral tenemos proceso tras proceso es abatir el porcentaje de abstencionismo, y no es un reto menor, de hecho es uno de nuestros mayores retos, buscamos tener una mayor participación, en las elecciones intermedias el porcentaje de participación es más bajo y sino mal recuerdo fue arriba de un 50 ó 53%, no tengo el dato exacto pero no llegamos al 60%, cuando son presidenciales y gubernaturas como la de 2023-2024 entonces el porcentaje aumenta, son porcentajes alrededor de 63 ó 65 cuando bien nos va, y esto es una cuestión generalizada, no es algo privativo de Guanajuato".

Señaló que son en los comicios electorales donde se elije a presidente de la República y gobernadores donde se tiene una mayor participación de la ciudadanía que han llegado a alcanzar 63 y 65% de participación ciudadana, y dijo que este es un fenómeno que no sólo se da en Guanajuato sino en todo el país.

Refirió que una de las principales causas por las que el ciudadano se abstiene de emitir su voto es la falta de identidad con las propuestas de las diversas fuerzas políticas, y es por ello que trabajan para inculcar la cultura de votar entre la población.

Dijo que el reto también es para los partidos políticos, quienes deben buscar acercarse y allegarse a los ciudadanos no sea eliminar el descontento ciudadano y que acudan a emitir su voto.

"Son factores culturales que venimos arrastrando y por la falta de sentirte identificado con las posibilidades que hay de políticas, es algo que se ha venido estudiando, el descontento y la falta de identificación de la ciudadanía con las propuestas de las diferentes fuerzas políticas, es algo que va aparejado con el abstencionismo, en el momento que no te identificas con nada que eliges, deben buscar cómo acercarse y allegarse a la simpatía de la ciudadanía y de las propuestas de sus candidatas y candidatos y este descontento es uno de los retos a vencer".