Abandonados los franeleros ante el coronavirus

Franeleros, abandonados de la sociedad expuesta al Covid - 19, Martin Cuellar Hernández manifestó que su trabajo no les permite aislarse, ya que vive al día y de lo que le da la gente.

El franelero comento que lo poco que conoce del Covid - 19, es únicamente lo que ve en los noticieros cuando llega a casa, después de trabajar todo el día y Las medidas de las que él sabe es el gel antibacterial y el cubrebocas.

Además el franelero menciono que aun no les han pedido que suspendan sus labores, pero que no es una opción para el hacerlo, ya que vive al día con lo que nos da la gente, “No nos han dicho que suspendamos labores, pero tampoco lo podemos hacer, ya que vivimos al día, con lo que nos da la gente, algunos nos dan otros no, al menos para mí sería muy mala opción faltar a este trabajo, ya que pago rentan y como vivo al día, a los 4 días, no sé qué sería de nosotros”, dijo Martin Cuellar Hernández.

Manifestó, que están expuestos al Covid - 19, pues nadie les ha informado de las medidas que deben de tomar, ni mucho menos, la manera correcta del lavado de manos y consideró que son el sector que se encuentra a la suerte de Dios, pues ellos tienen que ver por sí mismos, ya que nadie más lo hace.

Señaló, que al estar solo sin ningún sindicato que los respalde ni mucho menos una institución de salud que los informe, están completamente solos y una cuarentena seria lo más terrible que les podría pasar, pues tiene que cubrir algunos gastos indispensables, por lo tanto no se pueden dar el lujo de dejar de laborar.