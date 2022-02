A un año del aumento a la tarifa del transporte público; sigue siendo arbitraria

Se cumple un año del alza arbitraria a la tarifa del transporte colectivo y a cuatro meses de que ingresara esta nueva administración no se ha determinado su procedencia o fincar alguna responsabilidad al respecto.

Se dijo que el aumento era para mejorar las unidades

Fue un 15 de febrero cuando las 10 líneas de transporte que existen en el municipio generalizaron el aumento en la tarifa de ocho a 10 pesos; argumentando un déficit en sus ingresos generado por la pandemia y a que durante tres años no se había modificado el costo.

Transportistas explicaron que este déficit generó que poco más del 50 % de las unidades de transporte estuvieran paradas y sin la posibilidad de que los vehículos pudieran ser renovados.

Cabe señalar que desde diciembre del 2020 se tuvo un estudio tarifario que realizó la Dirección de Movilidad y Transporte, mismo que la Comisión Mixta Tarifaria aprobó para que se subiera al H. Ayuntamiento para ser aprobado, sin embargo, terminó la administración de Beatriz Hernández y el ajuste tarifario nunca fue aceptado.

A cuatro meses de que comenzó la nueva administración, el presidente de la Comisión de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, Juan Ortega Gasca, informó que ya se está trabajando en crear la Comisión Mixta donde se analizarán no solo la cuestión tarifaria, sino también la parte del servicio que brindan principalmente a los adultos mayores, ante las quejas que han recibido por parte de los ciudadanos.

“Si la tarifa no está aprobada, es arbitraria y en el momento que nosotros nos reunamos vamos a revisar esa parte; debe de ser sancionada está alza en la tarifa por parte de transporte, porque si no hay reglamentariamente una autorización no debe de estarse cobrando” indicó.

Local Pendiente renovación de parque vehicular de transporte colectivo

Ortega Gasca, reiteró que los ciudadanos pueden ayudar a la autoridad señalando a las unidades que cobren la tarifa no autorizada pues en su momento los ciudadanos denunciaron, pero pasó el tiempo y no se hizo nada “, hay que revisar que está haciendo transporte para regular todas esas cuestiones (…) yo puedo hablar de octubre para acá, y es lo que vamos a revisar y ya estamos trabajando en esa parte” dijo.

Se acostumbran a pagar 10 pesos

Pese a no estar autorizado, los ciudadanos pagan 10 pesos por el servicio de transporte público y aunque en un inicio esta acción generó inconformidad y descontento, en Salamanca no existe la cultura de la denuncia, toda vez que seis meses después del aumento arbitrario, tan solo se habían levantado cinco infracciones por este motivo, señaló en su momento la dirección de Movilidad y Transporte.

Paola Martínez, usuaria del transporte público manifestó, “ya me acostumbre a pagar 10 pesos y lo tengo que pagar porque si no, no me suben (…) en un inicio se dijo que el aumento era para mejorar las unidades pero ya va un año y yo no veo nada de eso, los camiones siguen estando igual, viejos y algunos sucios”informó.