A través de la continuidad de Gobierno en Salamanca, se espera mejorar el sistema de recolección de basura

Luego de una semana sin incidencias en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, Aarón Gasca Aguinaco, titular de Servicios Públicos dio a conocer que actualmente se cuenta con una padrón de 22 unidades recolectoras, más dos emergentes para tender la limpieza de “puntos rojos”, por lo que consideró que la continuidad del Gobierno Municipal, da la oportunidad de seguir renovando y adquiriendo vehículos garantizar una mejor logística la cual podría ser inclusive por horarios en colonias y comunidades.

“Afortunadamente tenemos una racha de siete días con cero reportes en el servicio de Limpia, sin embargo, en las frecuencias que manejamos de lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados que todo el mundo ya conoce, que día pasa por nuestro hogar, esos días se les pide a la ciudadanía que los respeten por favor, que saquen su basura el día, no una noche antes porque los animalitos van y tiran toda esa basura, rompen las bolsas y mis cuadrillas de colaboradores no traen ningún elemento de barrido manual o sea no pueden pararse con una escoba y un recogedor, y no podrían operativamente no sería posible”, indicó.

A pesar de ello el funcionario reconoció que podría haber algunos desfases, en el servicio debido a las lluvias, ya que todavía la superficie de rodamiento de un tramo del camino que conduce al Relleno Sanitario, lo que dificulta la circulación de las unidades que superan las 10 toneladas de peso al trasladar la basura a su lugar de confinamiento.

“Ahorita tenemos 22 camiones en servicio, son los que diariamente están saliendo, más dos unidades de puntos rojos son las camionetas de tres y media toneladas, pero es necesario seguir adquiriendo equipo, por qué, acordémonos que son fierros y los fierros se van desgastando, que tengamos las unidades como para manejar incluso horarios para que esto pudiera ser más eficiente en la recolección y por qué no, hasta la separación de basura que todo mundo habla eso y nadie lo ha podido lograr”, concluyó.