A prisión quienes ejerzan violencia sexual digital y violencia mediática

En Guanajuato la violencia digital sexual y la violencia mediática está penada, quien difunda sin autorización o ceda por cualquier medio, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales de contenido erótico o sexual de la persona afectada recibirá un castigo que irá de dos a cuatro años de prisión y de 20 a 40 días de multa, dijo la diputada local Susana Bermúdez Cano.





Piden no revictimizar a denunciantes.





En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Susana Bermúdez señaló que en caso de que las víctimas sean menores de edad la pena máxima podría aumentar 30 % al ser personas que no tienen la capacidad intelectual de manifestar ese tipo de violencia.



La legisladora añadió que la bancada del PAN presentó una iniciativa que ya quedó viable y que consiste en reformar el artículo quinto, asimismo dijo que se pretende que la Fiscalía a través de los ministerios públicos no revictimice a las personas que acuden a denunciar.





No se permite violencia contra la mujer.





"El punto es primero que se concrete esta acción de la iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, todas las iniciativas las presentamos como grupo, consiste en reformar el artículo quinto, ya fue proyectada y discutida la semana pasada en la Comisión de Justicia dónde soy integrante y ya quedó viable".



Destacó que se debe garantizar la no revictimización de las mujeres que emiten las denuncias, pues en ocasiones podrían utilizarse palabras no adecuadas que hagan sentir culpables a las mujeres de la violencia que sufren.



Refirió que el trabajo legislativo en la materia actualmente está enfocado en vincular la violencia mediática que no estaba como concepto como un tipo de violencia.











"Buscamos que la Fiscalía a través de los ministerios públicos no reevictimicen a las personas que acuden a denunciar, se revictimiza cuando utilizan palabras de como andabas vestida o porque te prestaste, las mujeres temen que les vayan a decir que son cualquiera que don esto, se le debe creer a las mujeres y en lugar de ser la víctima termina sintiéndose la culpable".