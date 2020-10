A la baja venta de disfraces

A pocos días de que se celebre Halloween y Día de Muertos proveedores de disfraces aseguran que las ventas han sido pocas, pero confían en que esta situación se revierta en los próximos días.





Andrea Mendoza vendedora de disfraces indicó que las ventas de disfraces han caído hasta en un 80% en comparación con la ventas del año anterior, aseguró que aunque si se prepararon comprando un poco de mercancía, no han tenido las ventas esperadas, pues su punto fuerte de ventas eran los festivales que se realizaban en las escuelas.

“Las ventas de disfraces para este año han estado bajas la gente sigue con dudas y temerosa por la situación de la pandemia. Muchas mamás no llevaran a sus niños a pedir dulces por lo que tal vez no les han comprado disfraces, si bien, surtimos un poco de disfraz y otros más eran de lo del año pasado hasta ahora no hay muchas respuesta por parte de la gente”

Entre los trajes más solicitados para esta temporada época estaban las tradicionales catrinas y calaveras, aunque los trajes de súper héroes, vampiros o mascaras de monstruos también eran muy populares entre los pequeños.





Juan Carlos Muñoz vende mascaras, maquillajes y objetos de decoración para la temporada, explicó que hasta el momento lo que más se le ha vendido es la decoración pues las personas comienzan a llevar el papel picado, calaveras de cartón y las calabazas para los altares .Pero, los maquillajes y accesorios de disfraces permanecen detenidos pues no ha vendido ni una sola pieza.

A un par de semanas de las festividades de día de muertos comerciantes mantienen la esperanza de que las circunstancias cambien y sus ventas comiencen a repuntar.