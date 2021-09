A la baja tercera ola de contagios Covid-19 en Guanajuato: infectólogo

León, Gto.- La curva de la tercer ola de contagios de Covid-19 en Guanajuato se ha visto poco a poco a la baja, así como en el panorama nacional, principalmente por el avance de vacunación que se ha retomado, así lo expresó Alejandro Macías, quien es infectólogo y experto en Epidemiología, así como ex comisionado de la Influenza en México, actualmente septiembre comenzó con seis mil 202 contagios en los primeros nueve meses y agosto terminó con 17 mil 349 personas con el virus Sars-Cov-2.

“En el estado de Guanajuato los casos han ido hacia la baja, aunque recientemente yo he observado en mi consulta que se han estabilizado y ya no han bajado más, el ritmo de vacunación ha disminuido solo porque no han llegado suficiente vacuna”, dijo.

De acuerdo con la información de las Secretaría de Salud del estado de Guanajuato (SSG), en lo que va del mes de septiembre ya se han registrado seis mil 202 casos positivos de Covid-19, representando un alza de 122.1 por ciento en comparación con el mes de agosto, que terminó con 17 mil 349 casos en total, Alejandro Macías explicó que los casos que se han registrado ya no pertenecen a la tercer ola, sino que ya es la curva de la pandemia, misma que posiblemente pueda llegar a una meseta.

Los casos que van registrado en septiembre superan los reportados en el mes de abril completo con tres mil 021, así como mayo con mil 394, junio con 985, julio con cuatro mil 057, pero todavía no de agosto que tuvo 17 mil 349 casos.

Uno de los factores que ha hecho que los casos de Covid-19 no disminuyan más en Guanajuato, fue el desabasto de vacunas para combatir al virus, mismo que se dio hasta por 15 días en el estado, pero también se han dado por la movilidad social que cada vez va incrementando, sin tener en cuenta las medidas sanitarias.

“En Guanajuato hay muy buena cultura de vacunación y los servicios de salud son muy eficaces para ponerla, sin embargo si se tarda la provisión de la vacuna pues naturalmente se reduce el ritmo y el reducir el ritmo aumenta el riesgo de que tengamos mayores brotes”, explicó.

Si la vacunación se mantiene en un ritmo más acelerado, se podría contar con menos casos, menos gravedad en la enfermedad, también se tendría una reactivación social y económica, pues los sistemas de Salud en Guanajuato tienen todo lo necesario para aplicar las dosis.

Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, Guanajuato cuenta con 162 mil 549 casos confirmados, mil 154 están en investigación, 11 mil 946 personas han perdido la vida por el virus, 144 mil 501 se han recuperado y se han aplicado hasta 3 millones 725 mil 384 dosis.