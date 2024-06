A dos años de la masacre de Barrón, en Salamanca, la justicia no ha llegado

Han pasado dos años y la justicia para las familias de los cinco jóvenes estudiantes del telebachillerato Mariano Escobedo, así como para la familia de una mujer de la tercera edad que fueron víctimas de un ataque armado la tarde del seis de junio de 2022 no ha llegado.

El luto sigue en la comunidad de Barrón; hoy, después de más de 700 días, la comunidad no ha vuelto a ser la misma, ya que sus familias continúan llorando la pérdida de sus seres queridos.

La muerte de cinco estudiantes y una mujer de la tercera edad aún permanecen impunes. / Fotos / Oswaldo Durán

Pamela Rubí, Estefanía, Guadalupe, Eleuterio, José Guadalupe y Juana fueron las seis víctimas mortales de un ataque armado; esa tarde, el grupo de jóvenes salió de su escuela, se reunieron en la esquina de la calle Miguel Hidalgo, cerca de las 19 horas, cuando un grupo de hombres pasó por el lugar a bordo de una camioneta, que en primera instancia no dispararon, sin embargo, metros más adelante dieron la vuelta y comenzaron a disparar. Eleuterio, corrió por su vida, pero no logró escapar, fue alcanzado por las ráfagas; Juana, una mujer de la tercera edad, se dirigía a un rezo, pero fue alcanzada por las balas y tan solo a escasos metros de su hogar cayó y perdió la vida; hoy solo el recuerdo de ellos quedó en sus altares edificados en la calle donde perecieron.

Fueron víctimas de un ataque armado la tarde noche del 6 de junio de 2022. / Fotos / Oswaldo Durán

En el ámbito local, este trágico hecho consternó a toda la sociedad salmantina, en la que este tipo de hechos ha generado una sensación de miedo e incertidumbre, por vivir en una ciudad en donde el peligro de muerte está latente en cualquier lugar y en todo momento.

En entrevista, José Navarro, viudo de Juana, la mujer de la tercera edad que fue víctima colateral de este artero ataque y con quien procreó 14 hijos, narró que nada se ha sabido por parte de las autoridades, lo que ha mermado día con día la esperanza de justicia, pues nunca se les dio a conocer la naturaleza de los hechos, probables responsables, ni mucho menos hubo personas detenidas. “Pasa el tiempo y nada, mucha gente vino al principio pero ahora nadie se acuerda, no hubo justicia, son cosas que no sabe uno porque le tocaron vivir, pero ya no le pido nada a nadie”, externó.

Las cruces colocadas en memoria de los fallecidos permanecen como testigo de la falta de justicia e impunidad.

La dinámica de la comunidad parece ser normal, sin embargo, al llegar a la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, el tiempo pareciera haberse detenido debido a la nostalgia que generan las cruces colocadas en memoria de quienes fallecieron aquella tarde, estas cruces permanecen como testigo de la falta de justicia y la impunidad que existe en este tipo de hechos.

Así fue el ataque

Alrededor de las 19 horas del seis de junio de 2022, se reportó al sistema de emergencias un ataque armado en contra de un grupo de personas que se encontraban en la calle Miguel Hidalgo en su cruce con Benito Juárez, a escasos metros de un plantel educativo; se dijo que fueron agredidos por un grupo de hombres armados que huyeron con rumbo desconocido.

Horas más tarde, las posturas oficiales no se hicieron esperar y confirmaron que fueron seis las personas asesinadas; incluso se ofrecieron condolencias, los apoyos llegaron en las primeras horas, los primeros días, a dos años de la tragedia, no hay justicia.