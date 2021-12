A cuenta gotas asistencia a vacuna

Con una asistencia a cuenta gota, dio inició la Jornada de vacunación para mayores de 18 años, en donde se completaron esquemas de vacunación con Sputnik V y se continúo con la primera dosis para menores de 15 a 17 años de edad y personas rezagadas que faltaban de aplicarse la segunda dosis de Pfizer.





Asistencia moderada a modulo.





El único punto de vacunación para esta jornada fue la Cancha del Árbol, para la cual se destinaron 17 mil 400 dosis de este biológico, mismas que comenzaron a aplicarse desde las 8:00 de la mañana, a este punto se dieron cita jóvenes y adultos mayores que apenas iniciaron su inmunización en el mes de octubre.

Alan Mosqueda, joven de 25 años de edad, llegó a las 9:45 a este centro de vacunación y de manera inmediata acceso a la Cancha del Árbol para aplicarse su vacuna, ante el requisito de su empresa sobre contar con el esquema completo de vacunación.

“Me vacune en Octubre y la verdad es que le pensé mucho porque duda de la vacuna, pero en mi trabajo, ya será un requisito para poder entrar a la empresa y si me lo piden y no lo tengo, puede peligrar mi empleo, la verdad es que fue muy rápido salvo los 10 minutos aproximados que tuve que esperar para que me lo aplicaran”, explicó.





También vacunan a menores de 15 a 17 años.





Cabe señalar, que para todo el estado se destinaron más de 760 mil vacunas, para los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo , San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Abasolo, Irapuato, Pénjamo, León, romita, San Francisco del Rincón y Silao, entre otros.

Los requisitos para acceder a esta inmunización son comprobante de primera dosis, nuevamente impreso su registro completo con sus datos para recibir segunda dosis, ya que esto agiliza el proceso de vacunación. Esto a través de la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.