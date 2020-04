200 mil muertes, si continúa el contagio

El coronavirus llegó para quedarse y actualmente México está en una fase crítica; es más, los mexicanos sólo tienen lo que queda de esta semana y la próxima para evitar que pudieran darse hasta 200 mil muertes por Covid-19, si el nivel de contagio en el país continúa en aumento como hasta ahora, todo porque la gente aún no ha hecho caso de quedarse en su casa.

De Viva Voz...

“Desafortunadamente hay gente que todavía no se quiere concientizar, esta semana y la próxima semana son nuestra última oportunidad de tener una contención de la cantidad de contagios que podemos llegar a tener, no hay más tiempo, si no, el problema va a rebasar al sistema de salud de México”.



Alejandro Soto Romero | Médico especialista en salud pública y control de enfermedades infecciosas e integrante de misiones humanitarias de la ONU.





Así lo manifestó Alejandro Soto Romero, quien es médico especialista en salud pública y control de enfermedades infecciosas y quien además trabaja desde hace 15 años en proyectos de ayuda humanitaria ligados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y señaló que si bien el coronavirus no tiene la misma tasa de mortalidad que la influenza, sí es más contagioso que ésta y al llegar a más personas, por ende crece el riesgo de complicar la salud de las personas con defensas bajas, como enfermos crónico degenerativos, hasta causarles la muerte.





Es nuestra última oportunidad para poder aplanar la curva de contagios de coronavirus.





En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Alejandro Soto Romero dijo que ahora no es el momento de culpar a gobiernos sobre si se tardaron o no en atender la entrada de la pandemia a México.

“Esto es una responsabilidad compartida, no se trata nada más de que le echemos todas las culpas al gobierno o que siempre estemos atacando al gobierno porque actuó o no actuó en los tiempos de la entrada de la epidemia a México, ya sabemos que esto llegó para quedarse y estamos en una fase altamente crítica.

El Dato...

Hasta 200 mil personas están en riesgo de morir en el país, si no se acatan las indicaciones para aplanar la curva de contagios en el país.

“(...) Desafortunadamente hay gente que todavía no se quiere concientizar, pero esta semana y la próxima semana son nuestra última oportunidad de tener una contención de la cantidad de contagios que podemos llegar a tener, no hay más tiempo, si no, el problema va a rebasar al sistema de salud de México y esto va a ser un problema porque la población no tomó en cuenta la emergencia que ya fue declarada, con un mensaje e indicación que es sencilla: quédate en tu casa”, dijo el también participante de misiones humanitarias y cuya próxima encomienda la desarrollará en Yemen, un país donde 80 millones de personas viven en pobreza y con carencia de servicios.





El especialista en salud pública y enfermedades infecciosas dijo que el coronavirus es más contagioso que la influenza.





Alejandro Soto Romero explicó que no hay salida y así como la influenza ha afectado a todos los mexicanos desde aquel brote de 2009, el coronavirus también lo tendrán todos los habitantes del país, pero unos podrán desarrollar más o menos síntomas y en eso radica la importancia del quedarse en casa, para evitar que el sistema de salud colapse y sean atendidos sólo los que realmente sean casos graves de contagio.

“Si la tasa de contagio continúa al grado que está continuando en el grado de que la gente no se está tomando esto en serio, porque hay reportes de que sólo el 30% de la población se queda en su casa, entonces eso significa que no vamos a lograr la capacidad de aplanar la curva de contagios epidemiológicos y esto se va a convertir en un gravísimo problema de salud pública en este país y no vamos a tener capacidad de sopesarlo y el sistema mexicano de salud va a colapsar si no lo tomamos en serio, si la gente no toma las medidas necesarias y se queda en casa”, señaló.

El Dato...

El coronavirus viaja a través de la saliva y al estornudar una persona genera hasta 40 mil gotas de saliva, al toser seis mil y al hablar 600 gotas de saliva.

Y abundó: “Entonces, si tenemos 130 millones de personas en México, probablemente 10 millones de personas van a enfermar, van a tener una gripa, van a tener una sintomatología, una gripa grave; de los otros dos millones de personas, 1.6 millones de personas van a requerir de hospitalización y las otras 400 mil van a requerir cuidados en una unidad de terapia intensiva; de esas 400 mil, la mitad se pueden llegar a morir, estamos hablando de 200 mil personas muriendo en los próximos meses, ¿por qué? Porque la gente no se queda en casa, porque los contagios están siendo elevados y porque el sistema de salud no va a tener la capacidad para dar atención clínica especializada a las personas que van a llegar a requerirlo y estamos hablando de las personas de alto riesgo, como personas mayores de 60 años, personas embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas, sea hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer o todas esas personas que tienen problemas con el sistema de defensa; el problema es grave”.





Virus contagioso





Alejandro Soto Romero explicó que el coronavirus es explulsado del cuerpo humano por las gotas de saliva producidas por estornudar, toser o hablar.

El Dato...

El coronavirus dura suspendido en el aire hasta 30 minutos y en superficies planas hasta 72 horas, dependiendo de dicha superficie, por lo que la recomendación es quedarse en casa e intensificar las medidas de higiene.

Por ejemplo, cuando una persona estornuda expulsa hasta 40 mil gotas de salia, las cuales viajan hasta a una velocidad promedio de entre 110 y 115 kilómetros por hora; si una persona tose, puede producir unas seis mil gotas de saliva y al hablar, una persona puede expulsar hasta unas 600 gotas de saliva y es precisamente esa saliva el vehículo donde el coronavirus viaja.

Aunado a ello, el coronavirus puede quedar suspendido en el aire hasta por 30 minutos, por lo que si una persona estornudó, tosió o habló, puede llevarse el virus consigo; pero no sólo eso: en superficies planas, el coronavirus puede llegar a vivir hasta 72 horas, por ello la importancia de resguardarse en su casa “porque el coronavirus está en las calles y es muy contagioso”.





Por ahora no hay vacuna, quédese en casa





Alejandro Soto Romero fue enfático: no hay vacuna aún para el coronavirus y tenerla podría tardar hasta un año todavía, por lo que llamó a no hacer caso sobre falsa información que circula en redes sociales, pues dijo que otro factor fundamental para lograr las pandemias es la desinformación.

“El vector que nosotros tenemos en este momento es el humano, es el contacto humano, lo que tenemos que reducir este momento es simplemente la movilización social, la misma sociedad tiene la solución para evitar los contagios masivos, es quedándose en su casa, es esperar por un rato, yo también estoy varado en mi trabajo, pero hay que esperar en casa, no salir de casa para que esto pueda ser controlado, no tengamos contagios y no tengamos muertes, porque ahí está el ejemplo que nos dejó Italia y España y por primera vez podemos hacer algo mejor que ellos y esta vez es por beneficio de todos nosotros”.

DR- 01 OK OK.mp4