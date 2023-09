2 millones de libros aún sin entregar en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Alrededor de dos millones de libros de texto gratuito son los que se encuentran pendientes de entregar a los estudiantes en la entidad, informó el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista, señaló que tras el inicio a clases el pasado 28 de agosto, el reparto de libros de texto gratuito, entre los que se incluye el material de apoyo que el gobierno estatal mandó publicar ha sido entregado en tiempo y forma.

Estudiantes del Nivel Medio Superior faltan de entregar libros.

No obstante, precisó que son los estudiantes de secundaria a quienes no se les ha completado la entrega de los libros, sin que esto represente un retraso en el aprendizaje de los estudiantes.

Te recomendamos: Guanajuato sí repartirá libros de texto gratuitos: SEG

Manifestó que son tres semanas que la SEG establece como tiempo de valoración diagnóstica, en el que les permite tanto a los alumnos como a los profesores una evaluación sobre lo que se tendrá que reforzar y lo abordado.

En ese sentido, recordó que la dependencia a su cargo logró recabar poco más de un millón de libros de texto gratuito del ciclo pasado, guía que tienen como base para dar continuidad al calendario escolar.

“Los maestros tienen herramientas para realizar sus clases, no es que no llegan los libros, no hay clase, por el contrario se cuenta con las herramientas para que no se dejen de recibir sus clases. Hablamos de más de dos millones de libros que faltan por entregarse, son siete libros por estudiante”, agregó.

Hernández Meza comentó que de manera general las incidencias en el retorno a clases han sido menores, todas ellas solventadas casi de manera inmediata, ya que no representó un retraso en las clases.

Finalmente dio a conocer que de manera conjunta con la Secretaría de Salud de estado se aplicarán la vacuna contra el VPH, para la cual se han distribuido los permisos de padres de familias para que las menores puedan recibir dicha dosis.